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ثقافة وفنون
قضية الأراضى المنهوبة أهم موضوعات توك شو الليلة
الإثنين 22 مايو 2017 08:17 م
توك شو
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التوك شو
رحاب صبحى
ريم الباراودى تردّ على الشائعات فى "صبايا الخير" على النهار
تحلّ الفنانة ريم البارودى ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد فى برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، فى العاشرة مساءً؛ لتوضح وتردَّ على الشائعات التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية.
يُشار إلى أن ريم البارودى تظهر فى رمضان المقبل، ضمن أبطال مسلسل "الدولى" مع الفنان باسم سمرة، ورانيا يوسف، ومن إنتاج محمد فوزى، وإخراج محمد النقلى، فضلًا عن ظهورها ضيفة شرف فى مسلسل "طعم الحياة"، مع سامو زين وعلا غانم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.
صاحبة السعادة تقدم حلقة بعنوان "دايرة الرحلة" على سى بى سى
تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامجها "صاحبة السعادة، فى الحادية عشرة مساءً على قناة سى بى سى، النجوم الشباب محمد شاهين ومحمد الشرنوبى وعلى الألفى وهايدى موسى، في حلقة بعنوان "دايرة الرحلة"، وهى الجزء الأول، على أن يُذاع الجزء الثانى غدًا الثلاثاء.
ويغنى شاهين وشرنوبى مجموعة من أفضل الأغنية القائمة على فكرة "لمّ الشمل" مثل "بيت العز" و"جدو على" و"بحبك يا صاحبى" و"يا أصحابى وصحباتى"، وذلك في حلقة مخصصة عن اقتراب شهر رمضان.
غادة والى فى"هنا العاصمة" على سى بى سى
يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، فى التاسعة مساءً، الدكتور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى للحديث عن أسعار السلع فى شهر رمضان. البرنامج تقديم لميس الحديدى
تصريحات يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبى فى "كل يوم"
بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات الكاتب يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبي، يردّ الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والأستاذ الدكتور محمد عفيفى رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق على هذه التصريحات في برنامج "كل يوم" على قناة "on E" في تمام التاسعة والنصف مساء. البرنامج تقديم عمرو أديب.
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