ساندوز للأدوية تطلق أول عقّار لعلاج نقص هرمون النمو

أعلنت شركة ساندوز مصر للأدوية عن إطلاق أول عقاقيرها لعلاج نقص هرمون النمو لدى الأطفال.

ومن المقرر أن تعقد الشركة مؤتمرًا صحفيًّا، الخميس المقبل، للإعلان عن العقّار الجديد، إضافة لمحاضرة تعريفية عن المرض والسبل التى ستتخذها الشركة لدعم حصول المرضى على العلاج بأسعار مناسبة.