EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
استمرار اعتصام عمال أسمنت طرة رغم اعتقال عدد منهم اليوم
الإثنين 22 مايو 2017 06:09 م
اعتصام عمال أسمنت طرة
أخر الأخبار
اعتصام عمال أسمنت طرة
إيمان عوف
امتدت الحملة الأمنية لتشمل العشرات من عمال شركة أسمنت طرة، حيث قامت قوات الأمن فجر اليوم باقتحام الشركة، وإلقاء القبض على 22 عاملا من المعتصمين داخل أسوار شركتهم، للمطالبة بالتعيين والتأمين الصحي والاجتماعي.
يقول محمد محسن أحد العمال إنهم فوجئوا فجر اليوم باقتحام قوات الأمن لشركة أسمنت طرة بمصاحبة مدير أمن الشركة، وقيامه بإرشاد قوات الأمن على مجموعة من العمال باعتبار أنهم قيادات الاعتصام الذي بدأ منذ ما يزيد عن أسبوع.
وأضاف محسن أن أسباب الاعتصام عديدة من بينها عدم تعيين ما يقرب من 800 عامل من أصل 1600، رغم مرور عشر سنوات وأكثر على بدء عملهم في الشركة، التي استعانت بهم بعد خروج مئات العمال على المعاش المبكر برواتب أقل وبدون تعيين، وبالرغم من إقامة العمال لدعوى قضائية حصلوا فيها على حكم بأحقيتهم في التعيين، إلا أن إدارة الشركة مازالت تماطل في تنفيذ الحكم القضائي.
وأكد مؤمن القاضي، عامل أمن بشركة أسمنت طرة، أن العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم تم إحالة بعضهم لنيابة المعادي والبعض الآخر للبدرشين، مشيرا إلى أن العمال بدءوا الاعتصام بعد وفاة فرد أمن نتيجة لهجوم مسلح على الشركة وسرقة آلاف الجنيهات منها، وهو ما حاول عامل الأمن منعه فتم قتله منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وكان العامل الذي قتل غير مُعين وهو ما وضع أسرته في موقف صعب، ولم تحصل على أي تعويضات مالية سواء معاش أو تعويض يمكنهم من خلاله الاستمرار في حياة محترمة.
وشدد مؤمن على استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالب العمال كاملة، لافتا إلى أن اعتقال بعضهم لن يثني الباقي عن الاستمرار لحين تلبية مطالبهم كاملة.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا