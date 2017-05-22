استمرار اعتصام عمال أسمنت طرة رغم اعتقال عدد منهم اليوم

اعتصام عمال أسمنت طرة

إيمان عوف



امتدت الحملة الأمنية لتشمل العشرات من عمال شركة أسمنت طرة، حيث قامت قوات الأمن فجر اليوم باقتحام الشركة، وإلقاء القبض على 22 عاملا من المعتصمين داخل أسوار شركتهم، للمطالبة بالتعيين والتأمين الصحي والاجتماعي.



يقول محمد محسن أحد العمال إنهم فوجئوا فجر اليوم باقتحام قوات الأمن لشركة أسمنت طرة بمصاحبة مدير أمن الشركة، وقيامه بإرشاد قوات الأمن على مجموعة من العمال باعتبار أنهم قيادات الاعتصام الذي بدأ منذ ما يزيد عن أسبوع.



وأضاف محسن أن أسباب الاعتصام عديدة من بينها عدم تعيين ما يقرب من 800 عامل من أصل 1600، رغم مرور عشر سنوات وأكثر على بدء عملهم في الشركة، التي استعانت بهم بعد خروج مئات العمال على المعاش المبكر برواتب أقل وبدون تعيين، وبالرغم من إقامة العمال لدعوى قضائية حصلوا فيها على حكم بأحقيتهم في التعيين، إلا أن إدارة الشركة مازالت تماطل في تنفيذ الحكم القضائي.



وأكد مؤمن القاضي، عامل أمن بشركة أسمنت طرة، أن العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم تم إحالة بعضهم لنيابة المعادي والبعض الآخر للبدرشين، مشيرا إلى أن العمال بدءوا الاعتصام بعد وفاة فرد أمن نتيجة لهجوم مسلح على الشركة وسرقة آلاف الجنيهات منها، وهو ما حاول عامل الأمن منعه فتم قتله منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وكان العامل الذي قتل غير مُعين وهو ما وضع أسرته في موقف صعب، ولم تحصل على أي تعويضات مالية سواء معاش أو تعويض يمكنهم من خلاله الاستمرار في حياة محترمة.



وشدد مؤمن على استمرار الاعتصام لحين تحقيق مطالب العمال كاملة، لافتا إلى أن اعتقال بعضهم لن يثني الباقي عن الاستمرار لحين تلبية مطالبهم كاملة.