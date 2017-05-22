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بنـــوك
متوسط بيع الدولار يتراجع إلى 18.12 جنيه
الإثنين 22 مايو 2017 05:43 م
سعر الدولار أمام الجنيه
أخر الأخبار
سعر الدولار أمام الجنيه
هبة محمد
كشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني عن تراجع متوسط بيع الدولار إلى 18.1253 جنيه، مقابل 18.1429 جنيه، أمس، كما سجل متوسط شراء الدولار 18.0215 جنيه بدلًا من 18.0391 جنيه، أمس الأحد.
واستقر متوسط الدولار عند مستوى 18.13 جنيه للبيع، و18.03 للشراء، منذ نهاية أبريل الماضي، مقابل تذبذبه بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.
يأتي تراجع متوسط الدولار نتيجة انخفاض أسعاره بعدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، منها بنك القاهرة الذي سجل سعر الدولار لديه 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.
كما انخفض سعر الدولار لدى بنك المصرف المتحد إلى 18 جنيهًا للشراء، و18.10 جنيه للبيع، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجل شراء الدولار لدى بنوك الأهلي، ومصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه، و18.05 جنيه للبيع.
وعرض البنك العربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيهًا، و18.10 للبيع.
ويتيح بنكا التجاري الدولي والإسكندرية شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه، و18.15 جنيه للبيع.
ويعرض بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار عند 18.20 جنيه، و18.05 جنيه للشراء.
كما قدّم سعر شراء الدولار لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي 10.05 جنيه، و18.15 جنيه للبيع.
بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه يوم 20 ديسمبر الماضي.
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