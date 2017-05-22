معرض The Big 5 Construct Egypt ينطلق بالقاهرة خلال 2018

التشييد والبناء



المال - خاص



أعلنت "دي. إم. جي. للفعاليات بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض الدولية عزمها على إطلاق The Big 5 Construct Egypt، وذلك في مركز القاهرة الجديد للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2018، بمشاركة عدد كبير من الشركات العارضة التي يتوقع أن يكون أكثر من 70% منها دولية والتي ستحضر لعرض أبرز منتجاتها وتقنياتها وخدماتها المبتكرة.



وقال أندي وايت – النائب الأول للرئيس- قسم الإنشاءات لدى شركة "دي إم جي للفعاليات": "يبلغ عدد سكان مصر 93 مليون نسمة ولديها محفظة مشاريع ضخمة تصل قيمتها إلى 140 مليار دولار منها ما تمت ترسيته ومنها ما هو قيد الإنشاء، ما يجلعها سوقاً ذات إمكانات هائلة لهذه الصناعة، وحازت تلك المشاريع الرائدة على اهتمام دولي واسع، وبشكل خاص مشروع العاصمة الذي وصلت قيمته إلى 140 مليار دولار ومشروع توفير مساكن اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 11.2 مليار دولار لتنفيذ خطط لتوسيع 3 مشاريع سكنية أخرى بينما سيتم استثمار 3.5 مليار دولار في شبكة مترو القاهرة.



وعلى غرار الفعاليات الأخرى ضمن محفظة معرض Big5، فإن "The Big 5 Construct Egypt" سيركز بشكل كبير على المحتوى مما سيوفر للزوار المعنيين من المهندسين المعماريين والاستشاريين، والمقاولين والمطورين والمهندسين فرصة جيدةً لتعزيز وتعميق معرفتهم بالاستفادة من الفعاليات التعليمية التي ستعقد على هامش المعرض.



ويتخلل المعرض أيضاً عدداً من ورش العمل الحاصلة على شهادة التطوير المهني المستمر (CPD) التي تهدف إلى البحث في أبرز المشاكل التي تعاني منها سوق الإنشاءات في مصر، إضافةً إلى سلسلة من الندوات العملية المجانية والعروض المباشرة التي سيعرض خلالها أهم الحلول المبتكرة والآراء المطروحة حول التحديات المشتركة.

