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طاقة
ABB تخطط للمشاركة بمشروع الضبعة النووي
الإثنين 22 مايو 2017 02:13 م
شركة Abb للكهرباء
أخر الأخبار
شركة Abb للكهرباء
عمر سالم
قال المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن الشركة لديها اهتمام بمشروع الضبعة النووي.
وأضاف جريجرى، فى تصريحات لـ"المال"، أن الشركة شاركت فى تنفيذ البنية التحتية للمشروع النووى، ومن المرتقب المشاركة مع الشركات التى ستنفذ المشروع النووي.
وأوضح أن شركته هى الوحيدة على مستوى العالم، والتى تمتلك الحلول الخاصة لأنظمة التحكم فى المحطات النووية، كما تقوم بتصنيع الفواكه فى الضغط العالى ونقل الطاقة من المحطة النووية.
جدير بالذكر أن مصر وقعت مع روسيا اتفاقية لانشاء محطة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات.
طاقة
محطة الضبعة
الضبعة النووية
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