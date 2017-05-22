ABB تخطط للمشاركة بمشروع الضبعة النووي

شركة Abb للكهرباء

عمر سالم



قال المهندس ناجى جريجرى، المدير الإقليمي لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن الشركة لديها اهتمام بمشروع الضبعة النووي.



وأضاف جريجرى، فى تصريحات لـ"المال"، أن الشركة شاركت فى تنفيذ البنية التحتية للمشروع النووى، ومن المرتقب المشاركة مع الشركات التى ستنفذ المشروع النووي.



وأوضح أن شركته هى الوحيدة على مستوى العالم، والتى تمتلك الحلول الخاصة لأنظمة التحكم فى المحطات النووية، كما تقوم بتصنيع الفواكه فى الضغط العالى ونقل الطاقة من المحطة النووية.



جدير بالذكر أن مصر وقعت مع روسيا اتفاقية لانشاء محطة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات.