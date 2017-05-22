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سيـــاســة
رئيس الأركان يبحث مع مدير المخابرات البريطانية سبل التعاون
الإثنين 22 مايو 2017 01:51 م
رئيس الأركان يبحث مع مدير المخابرات البريطانية سبل التعاون بدور إبراهيم إلتقى الفريق / محمود حج
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رئيس الأركان يبحث مع مدير المخابرات البريطانية سبل التعاون بدور إبراهيم إلتقى الفريق / محمود حج
بدور إبراهيم
إلتقى الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / جوى فيليب أوسبورن مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول بعض القضايا المطروحة وما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار بالساحتين الإقليمية والدولية وكذا دعم سبل التعاون العسكرى ونقل وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطانى بالقاهرة.
سيـــاســة
القوات المسلحة
بريطانيا
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