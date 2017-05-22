شكرى يلتقى بوزيرة خارجية بلغاريا لتعزيز العلاقات بين البلدين

- الوزيرة تبدى إعجابها بكلمة السيسى فى قمة الرياض الأمريكية الإسلامية





سمر السيد

عقد سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيرته البلغارية ايكتارينا زاراييفا، وقدم لها التهنئة بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلعه للعمل معها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلي التنسيق بينهما في المحافل الدولية، خاصة مع استعداد بلغاريا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2018.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن ذلك جاء علي هامش مشاركة وزير الخارجية بمؤتمر رودس للأمن والاستقرار، الذي تنعقد جلساته خلال الفترة 22-24 مايو الجارى بجزيرة رودس اليونانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الوزيرة البلغارية أعربت عن إعجابها الشديد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي ألقاها بالأمس أمام قمة الرياض الأمريكية العربية الإسلامية، وما طرحه من أسئلة تعكس شواغل المجتمع الدولي إزاء تفاقم ظاهرة الإرهاب.

وأعربت عن تفهم بلادها لما مرت به مصر من تحولات خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلي الصعوبات التي تكتنف عملية التحول الديمقراطي، وهو ما مرت به بلادها قبيل الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي.

واستمعت الوزيرة البلغارية إلي شرح من وزير الخارجية حول الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، فضلا عن جهود إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث ثمّنت المواقف المصرية المتوازنة التي تسعي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد خلال المقابلة علي ضرورة توطيد العلاقات بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة في شتي المجالات لاسيما في مجاليّ السياحة والثقافة.