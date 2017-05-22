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اقتصاد وأسواق
بالصور.. مشادات بين المواطنين لدخول معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان
الإثنين 22 مايو 2017 01:13 م
معرض أهلا رمضان- مصر الجديدة
أخر الأخبار
معرض أهلا رمضان- مصر الجديدة
محمد مجدي
رصدت "المال"، العديد من المشاحنات بين المواطنين الراغبين دخول معرض "سوبر ماركت وأهلاً رمضان"، والقائمين على تنظيم المعرض، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة.
وكان من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزائرين من 11 صباحاً وحتى 11 مساءً، إلا أن التزاحم الشديد والإقبال الذي شهده المعرض المقام في مركز القاهرة للدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، أدي إلي دخول المواطنين، وذلك بعد فشل محاولات الأمن، والقائمين على تنظيم المعرض في منعهم من الدخول.
ونشبت مشادات بين المواطنين وبعضهم البعض على أسبقية الدخول والحصول على سيارات البضائع، والتي لوحظ تهالك العديد منها، وحدثت مشادات أخري عند الدخول من بوابات الأجهزة الإلكترونية، مما أدي إلي قيام الأمن بعمل طابور للرجال، وطابور أخر للسيدات.
وشهدت السيارات المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة زحاماً شديداً، وذلك لشراء المستهلكين السلع الغذائية، واللحوم، والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلي 25%، ووضع الجهاز 6 سيارات، متنوعة بين خضراوات وفاكهة، ولحوم، ودواجن، وبقوليات.
اقتصاد وأسواق
أهلا رمضان
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