إيران تتهم أمريكا ببيع أسلحة للإرهابيين

إيران

خالد بدر الدين



اتهمت حكومة طهران الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، ببيع أسلحة إلى إرهابيين في الشرق الأوسط، لنشر الخوف.



ونقل التلفزيون الرسمي عن "بهرام قاسمي" المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: "بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة سلاح مع السعودية -والإشارة إلى إيران على أنها مصدر دعم المتشددين- أمريكا تقوي شوكة الإرهابيين في المنطقة بسياساتها العدوانية".



وذكرت وكالة "ريترز" أن ترامب أعلن فى ختام القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى الرياض -أمس- أن إيران مصدر لتمويل ودعم الجماعات المتشددة، وجاءت كلماته متوافقة مع وجهات نظر مستضيفيه السعوديين وبعث برسالة شديدة اللهجة إلى طهران بعد يوم من فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بفترة ولاية ثانية.