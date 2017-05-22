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عقـــارات
مدبولي: مرحلة جديدة من تطوير إمبابة وشمال الجيزة
الإثنين 22 مايو 2017 12:52 م
مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية
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مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستبدأ مرحلة جديدة من تطوير منطقة إمبابة وشمال الجيزة، بتكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه، لخدمة نحو مليوني ساكن بالمنطقة.
وأشار الوزير، علي هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، إلي سعادته بإطلاق المرحلة الجديدة من هذا المشروع اليوم، خاصة في ظل الدعم الفني الذي سيقدمه الاتحاد من أجل المتوسط للمشروع.
وأضحت الدكتورة سحر عطية، الأستاذ بكلية الهندسة، واستشاري المشروع، أن مشروع تطوير منطقة إمبابة، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة، وهي مناطق قد يكون بها عمارات ومباني خرسانية كثيرة، ولكن بها نقص شديد في الخدمات والبنية الأساسية، ونحن نعالج هذه المشكلات في هذه الحالة، عن طريق استغلال أرض المطار الفضاء، حيث تم بناء عدد كبير من الوحدات السكنية لتعويض المضارين من إزالة وحداتهم بهدف فتح المحاور المرورية الجديدة، حيث سيتم نقل السكان إلي نفس المكان، وهو ما يحافظ علي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أنه تم أيضاً بناء حديقة إمبابة علي مساحة 32 فداناً، وهي أول حديقة يتم تنفيذها بمنطقة عشوائية غير مخططة في مصر، بل وفي العالم، وهذه الحديقة تسهم في رفع مستوي المعيشة السكان.
وأشارت الدكتورة سحر عطية إلي أن الاتحاد من أجل المتوسط سيقدم لنا الدعم الفني، ويساعد في وضع الخطط، وأيضاً تصورات المشاركة المجتمعية، ويسهم في تحديد النموذج الاقتصادي للتعامل مع المشروع.
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