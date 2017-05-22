إسماعيل: 2.5 مليون مواطن تم تحديث بياناتهم من أصل 19 مليونًا

بطاقة تموينية



محمد مجدي



أكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد المقيدين بالبطاقات التموينية 71 مليون مواطن، منهم 19 مليونًا تحتاج بياناتهم إلى تحديث.



وقال إسماعيل خلال معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، إن الحكومة تعمل الآن علي تحديث البيانات، وأنه تقدم أكثر من 2.5 مليون مواطن حتى الآن، وعلي الباقى أن يتوجهوا لاستكمالها للحصول على بطاقاتهم التموينية قبل نهاية يونيو.