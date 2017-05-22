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اقتصاد وأسواق
ضبط 15 ساعة تجسس بجمارك برج العرب
الإثنين 22 مايو 2017 12:18 م
مطار برج العرب
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مطار برج العرب
مها أبوودن
تمكنت جمارك مطار برج العرب برئاسة أحمد خالد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 15 ساعة تنصت محظور دخولها البلاد طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية.
ووفقا لمصادر تمت عملية الضبط أثناء إنهاء إجرءات تفتيش ركاب رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من القاهره دولى داخلى عبدالسلام العشرى رئيس الوردية وعمرو عيد مامور الحركه فى راكب مصرى قادم من الكويت وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، تم تأييد الاشتباه وتم تشكيل لجنة للتفتيش، حيث تم تبين وجود 15 ساعة تنصت مزودة بكاميرا وكارت ميمورى وشريحة تليفون مخفاة بين طيات الملابس داخل الشنط.
قرر سمير صديق فتح الله مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 23 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.
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