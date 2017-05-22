النصر للمحولات تعلن توزيعًا نقديًا على 4 أقساط

البورصة 3

رجب عزالدين



أعلنت شركة النصر لصناعة المحولات - الماكو، عن توزيع نقدى بـ 10 قروش للسهم الواحد، يوزع على 4 أقساط.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "تبلغ قيمة كل قسط 2.5 قرش للسهم، ويتم صرفهم اعتبارًا من 21 يونيو و30 أغسطس و25 أكتوبر و27 ديسمبر على التوالى".



ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة الأحد 18 يونيو الجارى.



ووافقت عمومية الشركة إبريل الماضي، على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 10 قروش للسهم بإجمالي 3.9 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 39.8 مليون جنيه موزعًا على 39.8 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.