6112 راكبا بموانئ البحر الأحمر.. وتداول 338 شاحنة

نشاط بموانئ البحر الأحمر ووصول وسفر 1152 سائحًا



نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز إيجين، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



على جانب آخر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهما 2058 راكبا و14 شاحنة و49 سيارة، كما تغادر السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY وعلى متنها 626 سائحا من جنسيات مختلفة و400 طاقم متجهة إلى ميناء العقبة، وتغادر 3 سفن، وهى مسرة والقاهرة والحرية، وعلى متنها 632 راكبا و96 شاحنة و11 سيارة.



فيما شهد الميناء أمس مغادرة 3 سفن، وهى القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 426 راكبا و142 شاحنة و16 سيارة.



وفى السياق نفسه، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 812 راكبا منهم 229 معتمرا و5 باصات عمرة و20 برادا و4 تريلات و6 سيارات و3 باص جيت.



فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 950 راكبا منهم 231 معتمرا و5 باصات عمرة و12 برادا و9 تريلات و14 سيارة و3 باصات جيت، وغادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 208 ركاب و25 برادا و16 تريلات وسيارتان.