صم للاستثمارات تتقدم بخطة عمل جديدة لبرايم القابضة

برايم القابضة

رجب عزالدين



قالت شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، إنها تعتزم العمل على محاور تشغيلية مختلفة مقدمة من شركة صم للاستثمارات المالكة لحصة 26% من الأسهم.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "تقدمت شركة صم للاستثمارات بخطة عمل مقترحة من عدة محاور أهما اعادة استثمار السيولة الحالية بما يعظم من عوائد المساهمين، ودعم نشاط الوساطة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى".



وتقترح الخطة اجتذاب أصول جديدة وزيادة حجم الأصول المدارة، وذلك من خلال اطلاق صناديق استثمارية جديدة تتواكب مع التطوير الحالى والتشريعات الجديدة، ومنها على سبيل المثال أنشطة الصناديق العقارية وصناديق الملكية الخاصة وإعادة الهيكلة المالية للشركة لتعكس القيمة الحقيقية للاستثمار وعوائد التشغيل.



وتذهب الخطة إلى توسيع قاعدة الملكية للشركة منه خلال زيادة رأس المال والعمل على دخول مستثمرين جدد ذوى قيمة مضافة على المستوى الاستراتيجى والتشغيلى، إضافة غلى دراسة فرص التوسع الأفقى والرأسى خاصة مع وجود فرص متعددة فى هذا المجال سواء فى السوق المحلى أو الإقليمى.



وتعد شركة صم للاستثمارات شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 ونشاطها الأساسى تطوير وادارة وهيكلة المشروعات الصناعة والاستثمار العقارى، وقد أقمت بزيادة حصتها فى شركة برايم إلى 26% من خلال سلسة من الصفقات على مدار الستة أشهر السابقة وبالتحديد منذ 9 نوفمبر 2016.