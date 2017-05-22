تباين أداء صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

منى عبدالبارى



شهد أداء صناديق الاستثمار تباينا الأسبوع الماضى، عقب ارتفاعات متواصلة لأسبوعين متواليين، متأثرة بأداء البورصة فى ضوء حالة الترقب التى سيطرت على المستثمرين، انتظارا لقرار اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة.



وسيطر التباين على أداء الصناديق المفتوحة - المتوازنة، والصناديق الإسلامية، وتحديد الأصول، الأسبوع الماضى، فيما سجلت غالبية الصناديق المفتوحة - الأسهم ارتفاعات بنسب ضعيفة تراوحت بين أدنى من %1 و%1.4 فقط، وفى المقابل ارتفعت الصناديق الإسلامية والدخل الثابت بشكل جماعى بنسب طفيفة.



وأنهت البورصة أسبوعها الماضى، على صعود طفيف لمؤشراتها بشكل جماعى، سجل معه «EGX30» ارتفاعا بنسبة %0.35 ليغلق عند 12952 نقطة، كما صعد نظيره الدولارى بنسبة % 0.33 ليغلق عند 2430 نقطة، ومؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.64 ليغلق عند 591 نقطة، فيما ظل رأس المال السوقى على ثبات عند مستواه السابق بقيمة 667 مليار جنيه.



وكان نصيب المؤسسات 4 من التعاملات %44.37 بصافى شراء 14.45 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، والأفراد %55.63.



وتسود مخاوف بشأن اتجاه البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة مجددا، والتى تستقر حاليا عند معدلات %14.75 للإيداع، و%15.75 للإقراض منذ نوفمبر الماضى، وكان صندوق النقد الدولى الذى وافق على إقراض مصر حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، نصح الحكومة أكثر من مرة باتخاذ إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم التى وصلت إلى %32.9 فى أبريل الماضى على أساس سنوى.



التراجعات تغلب على المتوازنة



غلب الهبوط على أداء الصناديق المفتوحة المتوازنة، ومن بين 8 صناديق رصدت «المال» أداءهم ارتفع 3 فقط هم البنك الأهلى الثانى بنسبة 1.49، لتغلق وثيقته عند 74.2 جنيه، وصندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع %1.40 بقيمة وثيقة 41.23 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بقيمة وثيقة 206 جنيهات، بارتفاع %0.40.



وعلى صعيد التراجعات انخفض صندوق البنك الأهلى الخامس، بـ%0.59 لتسجل وثيقته 11.88 جنيه، تلاه صندوق مصر الخير المتوازن بـ%0.45 بقيمة وثيقة 17.4 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الأول بقيمة وثيقة 184.49 جنيه، متراجعا %0.35، فصندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» متراجعا %0.13، بقيمة وثيقة 137.68 جنيه، ثم صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» بقيمة وثيقة 217.83 جنيه، متراجعا %0.08.



ارتفاع غالبية «الأسهم» بقيادة «ألفا»



شهدت غالبية الصناديق المفتوحة الأسهم، ارتفاعات تراوحت بين أدنى من %1، و%1.4، بقيادة صندوق البنك الأهلى المتحد "ألفا" بنسبة %1.44 بقيمة وثيقة 18.4 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الإفريقى "شيلد" بارتفاع %1.28 بقيمة وثيقة 178.32 جنيه، ثم صندوقى بنك قناة السويس بـ%1.20 بقيمة وثيقة 458 جنيها، والبنك الأهلى الثالث بقيمة وثيقة 123.44 جنيه.



وعلى صعيد الارتفاعات، أدنى من %1 جاءت صناديق بنك قناة السويس "الأجيال" بارتفاع %0.78 بقيمة وثيقة 12.3 جنيه، وصندوق البنك المصرى الخليجى، بـ%0.77 بقيمة وثيقة 240.8 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة مرتفعا %0.74 بقيمة وثيقة 103.9 جنيه، فصندوق بنك الإسكندرية مرتفعا %0.72 بقيمة وثيقة 325 جنيها، ثم صندوق كريدى أجريكول مصر الأول بارتفاع %0.70 بقيمة وثيقة 366 جنيها، ثم صندوق كريدى أجريكول مصر الثانى مرتفعا %0.68 بقيمة وثيقة 167.68 جنيه، وصندوق "مصر المستقبل" بارتفاع %0.66 بقيمة وثيقة 24.37 جنيه.



كما ارتفع صندوق البنك التجارى الدولى "استثمار" بنسبة %0.55 لتسجل وثيقته 142.19 جنيه، وصندوق بنك مصر إيران للتنمية بنسبة %0.49 بقيمة وثيقة 533.8 جنيه، وصندوقى بنك مصر الثالث وفاروس، بنسبة %0.44 بقيمة وثيقة 710.95 جنيه، و113.99 جنيه على الترتيب، وصندوق بنك مصر الثانى بنسبة 0.43% بقيمة وثيقة 93.39 جنيه، وصندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة % 0.34 بقيمة وثيقة 203.38 جنيه، وصندوق بنك الكويت الوطنى "نماء" بنسبة %0.12 بقيمة وثيقة 16.66 جنيه، وصندوق بنك الأهلى الكويتى الأول بنسبة %0.05، بقيمة وثيقة 131.87 جنيه.



وفى المقابل، تراجعت صناديق بنك التعمير والإسكان بـ%0.90 لتسجل وثيقته 180.6 جنيه، وصندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %0.72 بقيمة وثيقة 266.3 جنيه، وصندوق بنك بلوم بنسبة %0.68 بقيمة وثيقة 178.34 جنيه.



صعود طفيف يشمل «النقدية» و«الدخل الثابت»



وكعادة الصناديق النقدية والدخل الثابت، فقد ارتفعت بشكل جماعى، وبنسب طفيفة بدعم من أدواتهم الاستثمارية ذات الطبيعة منخفضة المخاطر.



وتصدر الارتفاعات صندوق البنك العقارى المصرى العربى، بنسبة 0.33% بقيمة وثيقة 147 جنيها، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» بنسبة % 0.28 بقيمة وثيقة 14.4 جنيه، وجاءت صناديق البنك العربى الأفريقى «جومان» بـ%0.27 بقيمة وثيقة 202.59 جنيه، والأهلى الرابع النقدى بقيمة وثيقة 239.85 جنيه، والإسكندرية النقدى «عائد يومى» بقيمة وثيقة 26.42 جنيه.



ورابعا جاءت صناديق بنك التنمية والائتمان الزراعى «حصاد» بارتفاع نسبته %0.26 بقيمة وثيقة 18.92 جنيه، وبنك بلوم مصر النقدى بقيمة وثيقة 204.19 جنيه، وصندوق بنك قطر الوطنى الأهلى «ثمار» بقيمة وثيقة 253.7 جنيه، وصندوق بنك التعمير والإسكان "موارد" بقيمة وثيقة 18.92 جنيه، وصندوق بنك «إتش إس بى سى مصر» للسيولة بقيمة وثيقة 205.10 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المتحد "ثروة" بقيمة وثيقة 163.78 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث بقيمة وثيقة 1047.7 جنيه.



وفى المرتبة الخامسة حلت صناديق بنك الأهلى الكويتى النقدى بارتفاع نسبته %0.25، بقيمة وثيقة 20 جنيها، وصندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بقيمة وثيقة 19.96 جنيه، وبنك مصر إيران الثانى بقيمة وثيقة 1046.80 جنيه، وصندوق بنك عوده النقدى بقيمة وثيقة 20.36 جنيه.



وفى السادسة جاءت صناديق بنك المؤسسة العربية المصرفية –مزايا بصعود نسبته %0.24 بقيمة وثيقة 20.5 جنيه، وصندوق بنك "SAIB " النقدى بقيمة وثيقة 12.7 جنيه، وصندوق بنك أبو ظبى الوطنى الأول بقيمة وثيقة 143.35 جنيه، وصندوق مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 12.72 جنيه، وصندوق شركة أروب مصر للتأمين النقدى بقيمة وثيقة 122.8 جنيه، وفى السابع، جاء صندوق بنك مصر النقدى بارتفاع %0.23 بقيمة وثيقة 30.54 جنيه، وفى الثامن، صندوق البنك التجارى الدولى "أصول" بقيمة وثيقة 290.60 جنيه، بارتفاع %0.21.



وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، ارتفع صندوق البنك العربى الأفريقى "جذور" بنسبة %0.52 لتسجل وثيقته 16.3 جنيه، وصندوق البنك التجارى الدولى "ثبات" بنسبة %0.34، لتسجل وثيقته 171.4 جنيه.



تأرجح الصناديق الإسلامية



شملت التأرجحات أداء الصناديق الإسلامية، ليأتى على صعيد الرابحين صناديق "سنابل" بنسبة %0.83 بقيمة وثيقة 129.6 جنيه، وبنك التنمية والائتمان الزراعى "الوفاق" بقيمة وثيقة 15.7 جنيه، وصندوق بنك مصر الرابع بقيمة وثيقة 107.68 جنيه، على ارتفاع %0.24، وصنوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى "أمان" بقيمة وثيقة 79.89 جنيه، بارتفاع %0.03.



وعلى صعيد الصناديق النقدية الإسلامية، صعد صندوق المصرف المتحد "رخاء" بنسبة % 0.25 بقيمة وثيقة 158.8 جنيه، وصندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بارتفاع %0.23 بقيمة وثيقة 123.94 جنيه.



وعلى صعيد التراجعات، خسر صندوق بنك الاستثمار العربى "هلال" ما نسبته % 0.12 لتسجل وثيقته 156.6 جنيه، وصندوق بنك فيصل الإسلامى ما نسبته %0.18 لتسجل وثيقته 115.78 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» متراجعا %0.32 لتسجل وثيقته 78.9 جنيه، وصندوق بنك البركة مصر متراجعا %0.50 لتسجل وثيقته 103.44 جنيه، وصندوق نعيم مصر متراجعا %1.23 لتسجل وثيقته 159.5 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، تراجع صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%0.49 لتسجل وثيقته 87.48 جنيه، كما خسر صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" بنسبة %0.98 لتسجل وثيقته 151 جنيها.



وعلى صعيد صناديق ضمان رأس المال، ارتفع صندوق بنك مصر التراكمى "صندوق العمر" بنسبة %0.50 لتسجل وثيقته 423 جنيها.



هبوط «تحديد الأصول».. ومكاسب ضئيلة «للعملة الأجنبية»



وتراجعت صناديق تحديد الأصول بنسبة %0.80 لصندوق بنك الشركة المصرفية العربية، لتسجل وثيقته بنهاية الأسبوع الماضى 778.49 جنيه، وصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %0.77 بقيمة وثيقة 529.78 جنيه.



وفى المقابل، ارتفعت الصناديق ذات الدخل المتنوع بنسبة %0.23 لصندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 "الرابح" لتسجل وثيقته 136.9 جنيه.



وارتفعت صناديق العملة الأجنبية، ليسجل صندوق مصر النقدى المقوم بالدولار صعودا نسبته %0.04 بقيمة وثيقة 11.3 دولار، وصندوق مصر النقدى المقوم باليورو لتسجل، وثيقته 10.9 يورو، بارتفاع %0.05.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬