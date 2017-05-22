مؤتمر للأمن السيبراني بمشاركة ممثلين من آرنست آند يونج

جانب من جلسة أمن المعلومات

المال ـ خاص:



تبحث شركة «ASC» للاستشارات الأمنية، تنظيم مؤتمر عن الأمن السيبرانى، سبتمبر المقبل، تحت اسم «Arab security conference»، بمشاركة مسئولين حكوميين، وممثلين عن جهات دولية، منها آرنست آند يونج.



وقال أحمد بهاء، نائب رئيس الشركة، إن الدعوة توجه إلى المتخصصين فى مجال حلول أمن المعلومات، لحضور المؤتمر، وتسعى الشركة للحصول على رعاية شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، أو ياسر القاضى، وزير

الاتصالات، للفعاليات.



وأوضح بهاء لـ»المال»، أن المؤتمر سيسلط الضوء على التدابير الفنية، والتجارب العالمية الناجحة فى التصدى للتهديدات الإلكترونية، لا سيما هجمات فيروس الفدية الإلكترونى.



كما تنظم مسابقة على هامش المؤتمر باسم «Arab security firewall»، عبارة عن مجموعة من الأسئلة والتحديات، سيتنافس خلالها 20 فريقًا، كل فريق مكون من 3 إلى 5 أفراد، ويتأهل 10 فرق فقط، ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز مادية، جار تحديد قيمتها، وتعمل الشركة حاليا على جذب إحدى شركات برامج مكافحة الفيروسات العالمية «antivirus» راعىًا رسمىًا لها.



وأضاف أن «ASC» هى الموزع الحصرى لمنتجات شركة «EC council» الأمريكية، لحلول أمن المعلومات فى مصر، ولدينا شراكات مع المعهد المصرفى، والشركة المصرية للاتصالات، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ونيوهريزون، وستنضم إلينا أورنج لخدمات الاتصالات قريبا.



يذكر أن الشركة تأسست عام 2007، ويرأس مجلس إدارتها بهاء حسن، متخصص أمن المعلومات.

