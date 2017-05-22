برلماني يطلب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة

ياسمين فواز



انتقد النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى عمل برنامج الحماية الاجتماعية للفقراء فى ظل زيادة معدلات التضخم لـ 32.6%، وارتفاع جنونى للأسعار دون وجود أى رقابة حقيقية على الأسواق، قائلاً: "لا نرى إلا تصريحات حكومية دون تنفيذ".



وطالب سلام، الحكومة بمناسبة شهر رمضان بإنشاء مجمعات إستهلاكية تابعة لوزارة التموين فى كل القرى والمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، خاصة بعد زيادة نسب الفقر فى مصر، متسائلاً أين خطة الحكومة لتوفير السلع فى رمضان بسعر مناسب؟.



وأكد على ضرورة إعفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعات الغذائية من الضرائب وتوفير القروض لها بفائدة قليلة مساعدة لهم للعمل والإنتاج وتوفير السلع بسعر رخيص بالأسواق، وزيادة عدد العاملين بجهاز حماية المستهلك لزيادة الرقابة عليها.