EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
برلماني يطلب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
الإثنين 22 مايو 2017 11:04 ص
المشروعات الصغيرة
أخر الأخبار
المشروعات الصغيرة
ياسمين فواز
انتقد النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى عمل برنامج الحماية الاجتماعية للفقراء فى ظل زيادة معدلات التضخم لـ 32.6%، وارتفاع جنونى للأسعار دون وجود أى رقابة حقيقية على الأسواق، قائلاً: "لا نرى إلا تصريحات حكومية دون تنفيذ".
وطالب سلام، الحكومة بمناسبة شهر رمضان بإنشاء مجمعات إستهلاكية تابعة لوزارة التموين فى كل القرى والمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب، خاصة بعد زيادة نسب الفقر فى مصر، متسائلاً أين خطة الحكومة لتوفير السلع فى رمضان بسعر مناسب؟.
وأكد على ضرورة إعفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعات الغذائية من الضرائب وتوفير القروض لها بفائدة قليلة مساعدة لهم للعمل والإنتاج وتوفير السلع بسعر رخيص بالأسواق، وزيادة عدد العاملين بجهاز حماية المستهلك لزيادة الرقابة عليها.
اقتصاد وأسواق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا