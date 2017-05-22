برلماني يقدم سؤالا لوزيرة الاستثمار حول مصنع بلازا بالسويس

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم الإثنين، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزيرة الاستثمار حول أوضاع شركة بلازا بالسويس.



وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 129 ) من الدستور يطالب بحضور الوزيرة لإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات الإدارية والفنية التى تواجهه شركة بلازا لصناعة الملابس الجهازة بالسويس، والتى يعمل بها 2200 عامل.



تابع النائب أن الشركة تقوم بتصدير الملابس الجاهزة وتساعد فى الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل، مطالبا رئيس المجلس بإحالة السؤال إلى لجنة الصناعة وسرعة عقد لجنة خاصة لمناقشة الأمر.