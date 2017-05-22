EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
برلماني يقدم سؤالا لوزيرة الاستثمار حول مصنع بلازا بالسويس
الإثنين 22 مايو 2017 10:58 ص
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم الإثنين، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزيرة الاستثمار حول أوضاع شركة بلازا بالسويس.
وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 129 ) من الدستور يطالب بحضور الوزيرة لإيجاد حلول للمشاكل والمعوقات الإدارية والفنية التى تواجهه شركة بلازا لصناعة الملابس الجهازة بالسويس، والتى يعمل بها 2200 عامل.
تابع النائب أن الشركة تقوم بتصدير الملابس الجاهزة وتساعد فى الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل، مطالبا رئيس المجلس بإحالة السؤال إلى لجنة الصناعة وسرعة عقد لجنة خاصة لمناقشة الأمر.
استثمار
البرلمان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا