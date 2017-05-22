وزيرة التخطيط: إتاحة 50 خدمة للمواطنين إلكترونيًا خلال العام الحالى

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

❐ بيانات الأدوية المتوفرة بالصيدليات وأسعارها على البواية الإلكترونية.. وبيانات المواليد والوفيات مهمة لتنقية البطاقات التموينية



أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه سيتم خلال العام الحالى إطلاق أول 50 خدمة إلكترونية للجمهور، ضمن خطة متكاملة لتحسين جودة الخدمات، وبدأت بمكاتب تسجيل المواليد والوفيات.



ولفتت إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أسعار الأدوية المتوفرة بالصيدليات الكترونياً، بغرض التسهيل على المواطنين.



جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش تكريم العاملين بفريق التنمية الإدارية، بمناسبة الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 4500 مكتب، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والصحة، بتكلفة 40 مليون جنيه.



وأشارت إلى أن ميكنة مكاتب الصحة سيسمح بالتسجيل الفورى للمواليد والوفيات، بما يساهم فى إتاحة قاعدة بيانات دقيقة لمتخذى القرار، سواء عند تنقية البطاقات التموينية أو المعاشات، وكذلك برامج الدعم.



وذكرت أن المشروع سيسهم فى تطوير التعداد السكانى لمصر مستقبلا بشكل صحيح، ومعرفة أسباب الوفيات ونسبها وتوزيعها الجغرافى.



وكذلك معرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى القضاء على ازدواجية البيانات.



وأوضحت أن نظام تسجيل المواليد والوفيات، يستقبل فى المتوسط 10000 مستخدم لحظيا، بمتوسط تسجيل سنوى 3 مليون بيان.



وأشارت إلى أنه تم ربط مكاتب الصحة بقاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع حالات الميلاد والوفاه لحظيا، ما يساعد فى استخدام البيانات الصحيحة فى التخطيط ورسم السياسات الصحية من خلال ربط المشروع بجميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة، بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة المؤشرات، وتفاصيل أداء المستوى الأدنى فى الوقت الحقيقى.



وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتى فى إطار اتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بين وزارتى التخطيط والصحة، وتهدف إلى إعادة هندسة وميكنة دورات العمل بالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية من خلال وسائط جديدة، وكذلك المساهمة فى تكوين كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة، ولديها روح الابتكار والتطور، بالإضافة إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.



كما تشمل الاتفاقية تنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة العليا والعاملين بالإدارات الوسطى على برامج التطوير الإدارى والسلوكى وبرامج تطوير إدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببيانات المواليد والوفيات.



كما تشمل ميكنة تسجيل وإصدار تراخيص المستحضرات الصيدلية، وميكنة أنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، وميكنة خدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية، وميكنة الملف الالكترونى الطبى للحجاج، وميكنة المعامل المركزية للتحاليل، وميكنة الملف الطبى للمرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وميكنة خدمات إدارة التراخيص الطبية، وإصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وبناء أنظمة دعم اتخاذ القرار ولوحات المؤشرات، هذا بالإضافة إلى المشروعات التى تستجد خلال مدة تنفيذ الاتفاقية.



يأتى المشروع ضمن حزمة من البرامج التى تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لبناء المنظومة القومية لتبادل البيانات، والتى تديرها الوزارة فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة، وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.