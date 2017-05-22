القاهرة تمتنع عن تشغيل 14 أتوبيسا لجرنيز للنقل

أتوبيسات النقل العام الزرقا

مدحت إسماعيل



رفضت محافظة القاهرة، تشغيل شركة جرينز للنقل الجماعى 14 أتوبيسا إضافياً، بقيمة 23 مليون جنيه، ضمن خطتها التوسعية برئاسة عاطف عبد الحميد، حسب ما أعلنه طه العسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأضاف لـ«المال»، أنه كان من المقرر تشغيل الأتوبيسات على خط «ميدان الجيزة الشيخ زايد»، و«عبد المنعم رياض 6 أكتوبر»، وأضح أن إدارة المشروع بالمحافظة طلبت حصة شهرية من الإيرادات للمحافظة بقيمة 10 ألاف جنيه، للموافقة على التوسعات.



ولفت إلى أن شركته كان قد صدر لها قرار وزارى أثناء تولى الدكتور جلال السعيد، حقيبة النقل، بتشغيل الأتوبيس الكبير ضمن مشروع النقل الجماعى، ونفس القرار شمل عدم منح حصة من الإيرادات لأى جهة حكومية.



وأشار إلى أن استثمارات الـ 14 أتوبيس ممولة عبر قرض من البنك الأهلى، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ومشروع النقل الجماعى، يتبع حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتستهدف فكرته منح فرصة لنقل الركاب بواسطة سيارات مينى باص 26 راكب، بغرض إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى، المتمثل فى عربيات السرفيس.



يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مشروع النقل الجماعي 18 شركة محلية، بعدد أتوبيسات 1109 سيارة على 122 خطاً، تربط المدن الجديدة، ومنها «الشيخ زايد»، و«العبور» و«الشروق» بالعاصمة.



وقال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن إدارة مشروع النقل الجماعى ليس لديها أى مانع من منح موافقة لـ«جرينز»، لكن هناك بعض الإجراءات القانونية يجب استكمالها، خاصة وأن الشركة كانت ملزمة بتوريد الأتوبيسات فى إبريل الماضى، لكنها تأخرت عن الموعد المحدد.