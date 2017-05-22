إسماعيل: البيع بأسعار قبل التعويم سبب أزمة الدواجن

مصنعات الدواجن

محمد مجدي:



أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن تكمن في أن الحكومة كانت تبيع المخزون بالأسعار القديمة للدولار قبل التعويم.



وقال إسماعيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، على هامش معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، أنه بعد استنفاد الكميات التي تم طرحها للمواطنين من الدواجن، ورغبة من الحكومة في توفير السلع كان لابد من إعادة الحسابات وبيع الدواجن بالتكلفة الجديدة حفاظا علي المعروض، مشيرا إلي أنه يتم، بيع السلع بسعر التكلفة بل تتحمل الدولة جزء من هذه التكلفة.



وأضاف الوزير أن المنتجين والمستوردين تعهدوا تقديم تخفيضات تتراوح من 20 إلي 30%‏ مع الالتزام ببيع كافة السلع المعروضة بأسعار الجملة مع اختصار حلقات التداول، ورغبة من الحكومة في توفير السلع كان لابد من إعادة الحسابات وبيع الدواجن بالتكلفة الجديدة حفاظاً علي المعروض، مشيرا الي انه يتم، بيع السلع بسعر التكلفة بل تتحمل الدولة جزء من هذه التكلفة.



من جهته قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين التجارة الداخلية، إن المنتجين والمستوردين تعهدوا تقديم تخفيضات تتراوح من 20 إلي 30% مع الالتزام ببيع كافة السلع المعروضة بأسعار الجملة مع اختصار حلقات التداول.