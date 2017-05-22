إسماعيل: 240 مليار جنيه إجمالي مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة

محمد مجدي

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي مخصصات الدعم في موازنة 2017/2018 تبلغ 240 مليار جنيه، مشيراً إلي أنه تم تخصيص 70 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية والتموينية، موضحا أن هذا رقم كبير.

وقال إسماعيل خلال افتتاح معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان، إن الحكومة تحاول الحفاظ علي توافر السلع بشكل كامل وبأسعار مناسبة.