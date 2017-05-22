EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
i2 تقتنص وكالة 3 علامات تجارية
الإثنين 22 مايو 2017 10:01 ص
هواتف ذكية
أخر الأخبار
هواتف ذكية
الوكالة تشمل هواتف ألكاتيل.. وتكييفات TCL.. ومنتجات فيلبيس
زياد عبدالعزيز: تدشين 5 فروع.. وتعيين 100 موظف قبل نهاية العام
المال ـ خاص
حصلت شركة i2 لخدمات الاتصالات على وكالة حصرية لتسويق منتجات 3 علامات تجارية جديدة بالسوق المحلية هى أجهزة هواتف ألكاتيل لوسنت الفرنسية، وتكييفات TCL الصينية، ومنتجات فيلبيس الهولندية صغيرة الحجم، ومنها المكواة وغلايات المياه.
وقال زياد عبدالعزيز، مدير المعارض شركة i2، إنها بموجب التعاقد مع العلامات الثلاث ستصبح وكيلاً وموزعًا معتمدًا لمنتجاتها، كما ستتولى أيضًا تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لها عبر منافذها على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح عبدالعزيز لـ«المال» أن «سامسونج مصر» للإلكترونيات اتفقت مؤخرًا مع i2 لتنضم إلى شبكة وكلائها لأجهزة هواتفها الذكية فى مصر.
ومن المعروف أن «سامسونج» تعمل من خلال 3 وكلاء هى «سكاى» و«mti»، و«قنوات للتجارة والتوزيع».
وعلمت «المال» أن i2 تجرى مفاوضات مع مسئولى شركة تكنوموبايل الصينية للهواتف المحمولة فى مصر لتسويق الأجهزة عبر فروعها.
فى سياق متصل، أكد عبدالعزيز أن شركته لديها خطة طموح خلال العام الحالى تستهدف افتتاح 5 فروع جديدة معظمها فى مدن الصعيد والدلتا، بجانب التوسع مع «اتصالات مصر» عبر 30 منفذًا أخرى، كما تسعى أيضًا إلى تعيين 100 موظف خلال 3 شهور.
يشار إلى أن i2 حصلت فى 2016 على وكالة منتجات أجهزة «هايسنس» و«ديفوم» الصينيتين لصناعة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها، وافتتحت مركز خدمة عملاء بالتعاون مع شركة «هواوى» الصينية بالإسكندرية لتقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها.
وأضاف عبدالعزيز أن مبيعات سوق المحمول تشهد ركودًا كبيرًا خلال الربع الثانى من كل عام بسبب بدء موسم الامتحانات، والاستعداد لشهر رمضان، إذ يتجه المواطنون نحو شراء المواد الغذائية والياميش.
وبحسب وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول السابق لدى الغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فإن مبيعات المحمول وإكسسواراتها تراجعت منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى بنسبة تراوحت بين %80 و%90، لعدم قدرة التجار على تصريف المخرون لديهم، بالتزامن مع توقف عمليات البيع والشراء بصورة شبه تامة.
وبدأت «i2» أعمالها بالسوق السعودية فى عام 1993 كموزع مستقل لأجهزة الموبايلات، كما تعتبر وكيلا معتمدا لشركة «اتصالات مصر»، وتمتلك أكثر من 16منفذًا للتجزئة وخدمات الصيانة وما بعد البيع.
واقتنصت الشركة حق تسويق منتجات «هواوى» الصينية بمصر فى ديسمبر 2014 من منافسها التقليدى «راية» للتجارة والتى أصبحت موزعا حصريًا لهواتف «نوكيا».
اتصالات وتكنولوجيا
الهواتف الذكية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا