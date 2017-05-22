i2 تقتنص وكالة 3 علامات تجارية

هواتف ذكية

الوكالة تشمل هواتف ألكاتيل.. وتكييفات TCL.. ومنتجات فيلبيس

زياد عبدالعزيز: تدشين 5 فروع.. وتعيين 100 موظف قبل نهاية العام



المال ـ خاص



حصلت شركة i2 لخدمات الاتصالات على وكالة حصرية لتسويق منتجات 3 علامات تجارية جديدة بالسوق المحلية هى أجهزة هواتف ألكاتيل لوسنت الفرنسية، وتكييفات TCL الصينية، ومنتجات فيلبيس الهولندية صغيرة الحجم، ومنها المكواة وغلايات المياه.



وقال زياد عبدالعزيز، مدير المعارض شركة i2، إنها بموجب التعاقد مع العلامات الثلاث ستصبح وكيلاً وموزعًا معتمدًا لمنتجاتها، كما ستتولى أيضًا تقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى لها عبر منافذها على مستوى محافظات الجمهورية.



وأوضح عبدالعزيز لـ«المال» أن «سامسونج مصر» للإلكترونيات اتفقت مؤخرًا مع i2 لتنضم إلى شبكة وكلائها لأجهزة هواتفها الذكية فى مصر.



ومن المعروف أن «سامسونج» تعمل من خلال 3 وكلاء هى «سكاى» و«mti»، و«قنوات للتجارة والتوزيع».



وعلمت «المال» أن i2 تجرى مفاوضات مع مسئولى شركة تكنوموبايل الصينية للهواتف المحمولة فى مصر لتسويق الأجهزة عبر فروعها.



فى سياق متصل، أكد عبدالعزيز أن شركته لديها خطة طموح خلال العام الحالى تستهدف افتتاح 5 فروع جديدة معظمها فى مدن الصعيد والدلتا، بجانب التوسع مع «اتصالات مصر» عبر 30 منفذًا أخرى، كما تسعى أيضًا إلى تعيين 100 موظف خلال 3 شهور.



يشار إلى أن i2 حصلت فى 2016 على وكالة منتجات أجهزة «هايسنس» و«ديفوم» الصينيتين لصناعة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها، وافتتحت مركز خدمة عملاء بالتعاون مع شركة «هواوى» الصينية بالإسكندرية لتقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها.



وأضاف عبدالعزيز أن مبيعات سوق المحمول تشهد ركودًا كبيرًا خلال الربع الثانى من كل عام بسبب بدء موسم الامتحانات، والاستعداد لشهر رمضان، إذ يتجه المواطنون نحو شراء المواد الغذائية والياميش.



وبحسب وليد رمضان، رئيس شعبة المحمول السابق لدى الغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فإن مبيعات المحمول وإكسسواراتها تراجعت منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى بنسبة تراوحت بين %80 و%90، لعدم قدرة التجار على تصريف المخرون لديهم، بالتزامن مع توقف عمليات البيع والشراء بصورة شبه تامة.



وبدأت «i2» أعمالها بالسوق السعودية فى عام 1993 كموزع مستقل لأجهزة الموبايلات، كما تعتبر وكيلا معتمدا لشركة «اتصالات مصر»، وتمتلك أكثر من 16منفذًا للتجزئة وخدمات الصيانة وما بعد البيع.

واقتنصت الشركة حق تسويق منتجات «هواوى» الصينية بمصر فى ديسمبر 2014 من منافسها التقليدى «راية» للتجارة والتى أصبحت موزعا حصريًا لهواتف «نوكيا».