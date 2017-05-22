القابضة للنقل البحري توجه باستغلال الأصول

اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري

المال ـ خاص:



عقد اجتماع المجلس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بحضور كل من الأعضاء المتفرغين للنقل البحري والنقل البري والسادة رؤساء الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 والشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 بمقر الشركة القابضة بالقاهرة .



وناقش الاجتماع الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص (أمن الورش والمنشآت / الجراجات / أمن الافراد)، خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع، مع ضرورة تكليف رؤساء الافرع بمتابعة الموقف الأمني مع عدم الاكتفاء بتقديم تقارير أمنية للمخالفات ولكن لابد من العمل علي تلافيها وسد الثغرات الأمنية التي تظهر، وضرورة قيامهم بتقديم تقارير متابعة أمنية دورية يوضح فيها الموقف الأمني للمنشأه والإجراءات التي اتخذت حيال تلك المواقف.



كما تمت مناقشة الأصول غير المستغلة للشركات، علي أن يتم مراجعة جميع أصول الشركات غير المستغلة لاستغلالها، خاصة النشاط العقاري مع قيام كل شركة بتقديم تقرير مفصل عن أصولها غير المستغلة وكيفية استغلالها لصالح الشركة مع توجيه العائد من هذا الاستثمار، خاصة الاستثمار العقاري يوجه لشراء أصول لتلك الشركات، وعلي سبيل المثال شركات نقل الركاب يتم شراء أتوبيسات جديدة لتدعيم اسطول نقل الركاب ليكون إضافة لنشاطهم الرئيسي، وبالنسبة لشركة النيل لأصلاح السيارات يتم استغلا العائد في تجديد وتطوير الورش خاصتها لمواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا إصلاح السيارات.



وأشار بيان للشركة القابضة إلى أنه تم تكليف الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها والهيكل التنظيمي طبقا للمتغيرات التي تستجد علي الشركة، وينطبق علي اللوائح الداخلية للشركات وذلك لتواجد شركات متماثلة مع بعضها البعض ويتم تنفيذ ذلك بقدر الإمكان بأن تكون اللوائح الداخلية متماثلة بقدر الإمكان وبما يحقق الفائدة علي الشركات وبما لا يضر بالعاملين، وعلي أن يتم موافاة الشركة القابضة بتقرير بما تم تنفيذه في غضون شهر من الآن.



وناقش الاجتماع مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تطبق علي وظائف الإدارة العليا حتي لا تكون مخالفة للنص العام للوائح، وأيضا ضرورة الاهتمام بموقف البرامج التدريبية ويتم التنسيق مع مركز إعداد القادة لما يقوم بعمل دورات تدريبية عالية الجودة لما أنه يقوم بالاستعانه بنخبة من الاستاذة للتدريس بتلك الدورات التدريبية.



وأشار بيان القابضة أنها تقوم حاليا بإجراءات فعالة للربط بين الشركات التابعة والشركة القابضة في مجال تداول المعلومات إليكترونيا، وذلك للمواكبة في مجال تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الشركات، مع ضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال النظم والمعلومات بأن يكونوا مؤهلين علميا ولهم خبرة في مجال عمل الشبكات وتبادل المعلومات مع إمكانية إلحاقهم بدورات تدريبية لتأهيلهم علميا وتكوين كوادر مدربة علي أعلي مستوي لمزاولة العمل بمجال الشبكات وذلك إذا لزم الأمر.