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استثمار
لجنة ثلاثية لهيكلة الاستثمار القومى
الإثنين 22 مايو 2017 09:44 ص
هالة السعيد 1
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هالة السعيد 1
❐ السعيد: %13 نمواً فى السياحة خلال الربع الثالث
أحمد عاشور
شكلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى لجنة برئاستها لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى الذى تشرف عليه، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد معيط نائب وزير المالية وخالد سرى صيام الخبير القانونى ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق وأحمد الصياد رئيس البنك.
وقالت الوزيرة لـ«المال» إنه فور الانتهاء من أعمال اللجنة التى تعمل على فض كافة التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة سيتم الاستعانة باستشارى عالمى لاستكمال هيكلة البنك بحيث يتم التخلص من جميع مديويناته.
ويعمل بنك الاستثمار القومى على تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية، ويساهم فى 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته فى 2012 لوزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية ويعانى البنك من خسائر متراكمة وتقول الحكومة إن إنهاء ملف التشابكات المالية مع الوزارات المختلفة سيساهم فى الحد من تلك الخسائر.
ومن ناحية أخرى، قالت الوزيرة أن القطاع السياحى خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى حقق نمواً بنسبة %13 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، متوقعة أن تشهد الأشهر المقبلة مزيداً من استقرار القطاع.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تنشيط الاستثمارات فى القطاعات التى تقود النمو من خلال التركيز على مشروعات البنية التحتية والتوسع فى مشروعات الطرق.
وقالت الوزيرة إن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة ستقترب من 64 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2017/2016، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى %4 بنهاية العام.
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