وزير الإسكان يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع I City Octobe

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدشين المرحلة الأولى من مشروع (I City Octobe)، والذى ينفذ بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف "ماونتن فيو- سيسبان"، على مساحة نحو 500 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بمشاركة المهندس عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، ومحمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة سيسبان، ومسئولى وزارة الإسكان، وعدد من الشخصيات العامة، والمختصين.



وأعرب مدبولى عن سعادته؛ لأنه يرى اليوم على الأرض الحلم يتحقق، وهو الحلم الذى بدأ فى شرم الشيخ، مضيفا: إننا نجنى اليوم ثمارا جديدة للمؤتمر الاقتصادى، الذى تم عقده فى شرم الشيخ، والذى تم خلاله التوقيع على عدد من مشروعات الشراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة من الشركات ذات الخبرة فى قطاع الاستثمار والتطوير العقارى.



وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص الجاد، موجها الشكر لشركة سيسبان السعودية، وللمستثمرين السعوديين بوجه عام، قائلا: دائما نحن وأشقاؤنا السعوديون نتآخى، ونتعاون، فيما فيه مصلحة البلدين.



وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الشركات التى وقعت معها عقود الشراكة فى شرم الشيخ، أطلقت عددا من المشروعات منها ( I City ) القاهرة الجديدة، الذى شهد نجاحا كبيرا، وإقبالا غير مسبوق على الحجز، فى مراحله المختلفة، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع (I City October)، هو إقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات والأنشطة، وكذا إقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بمدينة 6 أكتوبر، حيث إن المشروع يضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية ومناطق خضراء و مفتوحة، وذلك بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة.



وأوضح أن فكرة شراكة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع القطاع الخاص تعتمد على تخصيص الهيئة أرضا لشركة استثمارية كبرى مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد ( سداد نقدي أو عيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع ( السكنية والخدمية ) تقوم الهيئة بتحديدها.



وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستفيد من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، ويكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي ( قيمة الأرض )، وعائد مستمر ( وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع )، هذا بخلاف العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة، فى المدينة، من شانه إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة، والمناطق المحيطة بها، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي الموجودة بالمدينة بوجه عام مستقبلاً .



وأكد أنه تمت مراعاة أحدث النظريات التخطيطية في تخطيط المشروع، واستخدام الأفكار الحديثة، وتحقيق الخصوصية لجميع الوحدات والمستويات السكنية، وكذا توفير وحدات سكنية ومجتمع عمراني يراعي كافة احتياجات المواطنين ( فيلات – عمارات – وحدات دوبلكس .... الخ ) حيث تعتمد الفكرة على تقليل الحركة الآلية داخل المشروع، والاعتماد على وسائل النقل الذكية والمستدامة بمختلف أنواعها، وزيادة المسطحات الخضراء والمفتوحة.



وعن موقف المشروع الحالى، قال الوزير إن الشركة تقدمت بالمخطط العام للمشروع علي مساحة 479.62 فدان طبقا لمساحة الأرض من الطبيعة وكذا المخطط التفصيلي لمساحة حوالي 90 فدانا تمثل المرحلة الأولي من المشروع، والتي تضم منطقة عمرانية سكنية متكاملة ( فيلات - عمارات ) بمساحات مختلفة وتم تخصيص بعض المساحات المبنية السكنية كحصة للهيئة في هذه المرحلة من إجمالي الحصة المخصصة للهيئة.



وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21/5/2015 تم إبرام عقد تطوير الأرض بنظام المشاركة بين الهيئة وتحالف ماونتن فيو- سيسبان" لقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة نحو 500 فدان، لإقامة مشروع 80 % عمراني ، 20 % استخدامات مختلطة، يكون علامة مميزة بالمنطقة والمدينة.



وقال المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس شركة ماونتن فيو: مشروع (ماونتن فيو I-City) أكتوبر بقيمة استثمارية تتخطي الـ50 مليار جنيه،، ويمنح المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المصري خصوصاً أنه يأتي استكمالا لحصد ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتفعيلاً للشراكة المباشرة ببن القطاع العام ممثلا في "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، والقطاع الخاص الذى يمثله تحالف "ماونتن فيو-سيسبان".



وأضاف: يتضمن المشروع مجتمعاً عمرانياً متكاملاً، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقاً لأحدث التصميمات والمعايير العالمية، ويتجلي الهدف الأسمي من المشروع الكبير في قيمة الاستثمارات الداخلية التي تدعم المسيرة التنموية، وتوفر الآلاف من فرص العمل بما يدعم الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تشهد السوق عقب إطلاق "ماونتن فيو أي سيتي-أكتوبر" انتعاشة كبيرة في حجم الاستثمار بالقطاع العقاري، موضحاً أن تقسيم المشروع يمتاز بالخصوصية والتصميم الذكي، وفقاً للمعاير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، إضافة إلي المساحات الخضراء، حيث تم تصميمه بالاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية عالمياً، وهو مكتب (dma+callisonRTKL) والذي صمم وطور أكثر المشاريع الناجحة في العالم، لذلك يتم تصميم وابتكار مدينة (ماونتن فيو أي سيتي) أكتوبر بطراز أكثر حداثة وتقدماً عن كل المواقع العمرانية في المنطقة، ويزيد علي ذلك موقعه الاستراتيجي المتمير والواقع في قلب منطقة 6 أكتوبر، ما يعزز تواجد الشركة في المدينة.