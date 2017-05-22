إقرار أسعار الإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

سعر الشقة يتراوح بين 165 ألفًا و 250 ألف جنيه

ثمن الوحدة يختلف من مدينة لأخرى ويسدد بالدولار مدبولى: زيادة مرتقبة فى أسعار المشروع للمقيمين داخل مصر



بدور إبراهيم



وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على مذكرة بشأن أسعار الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للمصريين العاملين بالخارج، وتسدد قيمتها بالدولار.



وأوضحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق، أن الأسعار التى تمت الموافقة عليها تقع وحداتها فى محافظات الإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، ومطروح، وتتراوح أسعارها بين 165 و250 ألف جنيه للوحدة.



وقالت مى عبد الحميد إن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضاً على بيع محال عمارات سوق الزرقا وعزبة البرج بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه يتم سداد %15 دفعة مقدمة، والباقي على أقساط متساوية لمدة 15 شهراً، مع تحميل الأقساط بأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى، على أن يُسلم المحل للمشتري بعد سداد جميع الأقساط، كما وافق على بدء تنفيذ المول التجارى والمبنى الإدارى بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنيا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، من أجل توفير الخدمات اللازمة لسكان الوحدات.



وفى سياق متصل، كشف المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء إنشاء 78 عمارة بإجمالى 1872 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، يبلغ ارتفاع كل منها 6 أدوار، والوحدات بمساحات 95 مترا تسلم كاملة التشطيب.



ولفت إلى أن الوحدات تقع بمنطقتي مركز خدمات التجمع الثالث، وشمال طريق العين السخنة، بالمدينة.



من ناحية أخرى، أكد وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية أرسلت إنذارا لشركة آمون للعقارات «بترهوم»، التى قامت بالإعلان عن مشروعها "ميد تاون" بالعاصمة لإيقاف الترويج والإعلان عن المشروع لحين صدور القرار الوزارى وفقاً للقانون.



وأشار إلى أن اشتراطات شركة العاصمة شأنها شأن جميع مدن المجتمعات العمرانية، والتى تحظر على الشركات الإعلان عن المشروعات قبل الحصول على القرار الوزارى للمشروع، لافتا إلى أن الهيئة تطبق عقوبات رادعة على الشركات حال عدم الالتزام والاستمرار فى البيع بعد إنذارها.



ورداً على «المال» بأن الشركة ما زالت تعلن عن المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أكد الوزير أن القانون يحظر البيع فى المشروع والإعلان عبر الصحف، أما وسائل التواصل الاجتماعى فلا يوجد سيطرة عليها.



من ناحية أخرى، أكد مدبولي أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين بالداخل سترتفع أيضًا، ولكن لم يتم الاتفاق مع المقاولين حول قيمة الزيادة، موضحا أنها ستكون أقل من نظيرتها للمصريين بالخارج.