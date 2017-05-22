الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس 2



المال - خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة اليوم الإثنين ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة شمالاً، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية اليوم الإثنين، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 21 – 34

الإسكندرية 21 – 26

مطروح 20 – 23

بورسعيد 19 – 32

دمياط 20 – 32

الإسماعيلية 17 – 35

السويس 18 – 35

العريش 15 – 33

الغردقة 22 – 32

شرم الشيخ 23 – 33

أسيوط 18 – 35

سوهاج 18 – 35

الأقصر 21 – 36

أسوان 21 – 37

شلاتين 21 – 32

