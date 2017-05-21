ممدوح البهنساوي رئيسًا لشركة we can لإنتاج أدوية الأورام

ممدوح البهنساوي

المجتمعون اعتمدوا نسب الملكية بـ80% لفاركو و10% لكلا من فاكسيرا والإنتاج الحربى



أحمد صبرى



قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية: إن الجمعية التأسيسية الأولى لشركة we can انتهت مساء اليوم من تحديد هيكل الشركة بحضور وزيرا الصحة والإنتاج الحربى.



وكشف حلمي فى تصريحات خاصة للمال أن المؤسسين اختاروا اللواء طبيب ممدوح البهنساوى رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب واختيار كل من اللواء محمد العصار ومنال أنور رئيس شركة الدم وشرين حلمى أعضاء بمجلس الإدارة.



وكانت المال قد انفردت بنشر هيكل ملكية الشركة التى تؤسسها «فاركو للأدوية»، و«فاكسيرا» والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والتى ستتخصص فى إنتاج أدوية علاج الأورام محليا لأول مرة، موزعة بواقع 80% للأولى، و10% للثانية، ومثلها للثالثة.



مصدر آخر وثيق الصلة أكد للمال أن المجتمعين وافقوا على هيكل ملكية الشركة بنفس النسب التى تم طرحها سابقا على أن يتم تعديلها فى أول جمعية عمومية وهى 80% لـ«فاركو للأدوية»، و10% لكلا من «فاكسيرا» والهيئة القومية للإنتاج الحربى.



وقال المصدر لـ"المال" إن الاجتماع أقر رأس المال الذى سيتم البدء به وهو قرابة 90 مليون جنيه على أن يتم زيادته مستقبلا.



وأكد حلمى أنه سيتم الانتهاء من إنشاءات المصنع الجديد وإنتاج العبوات التجريبية خلال 24 شهرا، وبدء الإنتاج فعليا خلال 3 سنوات.



وأوضح أن المصنع سينتج أدوية مثيلة لجميع أدوية الأورام التى تستوردها السوق المصرية، كما سيتم إنتاج عدد من الأدوية الأصلية بالشراكة مع بعض الشركات الأجنبية، والجامعات الأمريكية.



كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الشركة المصرية لإنتاج المصل واللقاح «فاكسيرا»، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وشركة فاركو للأدوية، قد وقعوا فى أغسطس الماضي، بروتوكولا لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر.



وبحسب البروتوكول، سيقام المصنع بمجمع فاكسيرا الصناعى بمدينة 6 أكتوبر، وسينتج نحو 93 صنفا من الأشكال الدوائية المختلفة «أقراص، كبسول، فيال، وأمبول».