نتائج القمة العربية الأمريكية أهم موضوعات توك شو الليلة

القمة العربية الإسلامية الأمريكية

رحاب صبحى:



نتائج القمة العربية الإسلامية الأمريكية من ماسبيرو على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو"، على القناة الأولى فى السابعة مساء، المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات للحوار عن جرائم الإنترنت فى العالم ومصر واختراق المعلومات للحاسبات.



كما يستضيف البرنامج الدكتور سعيد اللاوندى الخبير فى العلاقات الدولية بالأهرام حول أهم نتائج مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وتأثيرها على الوضع الحالى فى المنطقة العربية والإسلامية.



البرنامج يرأس تحريره أمل أبو عرام، وتقديم أمنية مكرم، وخالد سعد، وإخراج طارق سند.





هانى شنودة والمطرب زجزاج على الحياة فى "سطوح عم صلاح"

يحل شيخ المداحين أحمد الكحلاوى، والموسيقار الكبير هانى شنودة، والمطرب زجزاج ضيوفاً على برنامج "سطوح عم صلاح"، الذى يقدمه النجم الكبير صلاح عبدالله على قناة الحياة فى العاشرة مساء، ويتحدث الكحلاوى عن بداياته ونشأته مع الراحل محمد الكحلاوى، وعن سيرته الفنية وذكرياته، كما يكشف الموسيقار هانى شنودة عن أهم اكتشافته من المواهب الصوتية المصرية والتى كانت له الريادة والفضل فى تكوين أول فرقة موسيقية بمصر، وأسراره لقاءته مع عدد من النجوم الكبار.



كما يقدم "شنودة" فى برنامج "سطوح عم صلاح"، أحد اكتشافاته الفنية، وهو "زجزاج"، ويؤدي زجزاج أغانى "خايف ياربى"، و"صلوا" و"مسألة السن" وهى لفرقة المصريين.



مستحقات شركات البترول على الثانية فى "الاقتصاد والناس"

يستضيف برنامج "الاقتصاد والناس" على القناة الثانية فى السادسة مساءً كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد فى الأكاديمية البحرية، ليتحدث عن مستحقات الشركات العاملة فى مجال البترول وتصريحات رئيس البنك المركزى طارق عامر حول هذا الموضوع

البرنامج تقديم محمد البيطار ونجلاء بيومى.



أسرة الحاج محمد بدران على المحور فى "90 دقيقة"

يستضيف برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور أسرة الحاج محمد بدران أكبر طالب إعدادية محمد وسام محمد بدران حفيده، ويتحدث عم محمد بدران المشهور بالفلاح الفصيح المنتظر نتيجة الإعدادية هو وحفيده، برنامج 90 دقيقة تقديم معتز الدمرداش.



مهرجان الأهرام العربى ببنغازي في "حدوتة مصرية"

يناقش برنامج "حدوتة مصرية" على قناة النيل الثقافية فى التاسعة مساءً ملتقى العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية والذي أقيم تحت رعاية الكاتب الصجفى حلمى النمنم وزير الثقافة.



كما يستضيف البرنامج فى الفقرة الثانية مهرجان الاهرام الثقافى فى بنغازى ويتحدث فى هذا الموضوع الكاتب الصحفى مصطفى عبادة رئيس القسم الثقافى بمجلة الاهرام العربى وأحد المشاركين فى المهرجان.