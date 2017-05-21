أجندة الأحداث السياسية الإثنين 22 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

- تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أول اجتماع لها مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الإثنين، ليكون اللقاء الأول بعد 4 شهور من توليه الوزارة وتركه عضوية البرلمان، وذلك فى إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، وسيطرح نواب اللجنة عددا من النقاط المهمة خلال الاجتماع، إلى جانب مناقشة الموازنة، منها خطة الوزارة لتوفير السلع الاستراتيجية، والمخزون المتوفر منها، وحجم العجز نتيجة فجوات الإنتاج، إضافة إلى توجيه تساؤل للوزير بشأن خطة الحكومة لتوريد القمح، خاصة أن موسم الحصاد لم يسجل حتى الآن إلا حوالى مليونين ونصف المليون طن، بينما يقترب من نهايته.



- تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، 3 اجتماعات، غدا الإثنين، فتعقد اللجنة اجتماعها الأول صباح يوم الإثنين، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة لوزارة الشباب والرياضة عن السنة المالية 2017/2018، ويعقبه اجتماعا آخر لمناقشة مشروعا الخطة والموازنة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى اجتماع آخر لمناقشة مشروعا الخطة والموازنة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.



وزراء وحكومة

- يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى فجر، غدا الإثنين، إلى جزيرة رودس اليونانية للمشاركة فى جانب من جلسات مؤتمر "ودس للأمن والاستقرار" الذى تنطلق أعماله اليوم الأحد، ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط، وينعقد المؤتمر للعام الثانى على التوالى بمبادرة يونانية يعد بمثابة إطار جديد للتعامل مع التحديات التى تواجه المنطقة المتوسطية، وبالأخص منطقة شرق المتوسط، ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات، الأولى حول التحديات المشتركة فى المنطقة، والثانية حول التعليم والثقافة والبيئة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول تعزيز الأمن والاستقرار، وسيتم التطرق خلال تلك الجلسات إلى قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الأزمتين السورية والليبية، كما ستشهد جلسات المؤتمر نقاشا حول متابعة ما تم تنفيذه من البيان الختامى الصادر عن المؤتمر فى العام الماضى.



أحزاب وحركات ونقابات

- تعقد أمانة اللجانة المتخصصة بحزب مستقبل وطن، أولى فعاليات منتدى مستقبل وطن تحت عنوان "آفاق جديدة ضد التطرف"، غدا الإثنين، يتحدث فيها نخبة من المتخصصين وقادة الفكر فى مصر، ويأتى فى مقدمة الشخصيات التى تطلق أولى فعاليات المنتدى، الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والفنان محمد صبحى، والعامرى فاروق وزير الرياضة الأسبق، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد شوقى أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بأمانة اللجان المتخصصة بالحزب، ووجه الحزب الدعوة لعدد من رؤساء التحرير والسياسيين والنواب والمفكرين والمثقفين للمشاركة فى أولى فعاليات المنتدى، الذى يأتى بعد أيام قليلة من معسكر مستقبل وطن، الذى عُقد على مدار 6 أيام فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تحت شعار "معا ضد التطرف"، وحضره أكثر من ألف شاب من المحافظات المختلفة، إضافة إلى عدد كبير من النواب والسياسيين البارزين والمتخصصين فى شتى المجالات.



- تنظم جمعية المهندسين المصرية بالقاهرة، غداً الإثنين مؤتمراً بعنوان "الحاضر- التحديات – الحلول" بمقر الجمعية ، لترشيد الطاقة فى المبانى والشوارع والمرافق الحكومية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ويهدف المؤتمر إلى التعريف بحجم الطاقة المستهلكة فى الإنارة العامة والمبانى الحكومية والتحديات التى تواجه الترشيد والتعريف بكل ما هو جديد فى تقنيات إضاءة الشوارع والمبانى العامة باستخدام لمبات وكشافات الليد ، كما يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أفضل السبل لترشيد الطاقة بقطاعات المحليات والمبانى الحكومية وإعداد خارطة الطريق التى تتوافق مع استراتجية مصر 2030 ، فضلا عن آليات و لوائح تتضمن مواصفات فنية ملزمة للجهات الحكومية عند اعتماد منتجات كفاءة ترشيد الطاقة.



- وجهت أمانة الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوة الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر الصحفي لرئيس الحزب فريد زهران وعدد من القيادات الحزبية، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية 2018، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً، غدا الإثنين، بمقر الحزب.