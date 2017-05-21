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أسواق عربية
رويترز: أسهم السعودية تنتعش بزيارة ترامب.. وتباين بالبورصات العربية
الأحد 21 مايو 2017 06:08 م
مؤشر سوق الأسهم السعودية
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مؤشر سوق الأسهم السعودية
خالد بدر الدين
صعدت اليوم الأحد مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، بقيادة مؤشر تداول السعودى الذى تفوق على سائر بورصات المنطقة، والتي اتسم أداؤها بالخمول، وذلك بعد أن وقعت الشركات الأمريكية والسعودية صفقات بأكثر من 300 مليار دولار أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 0.8% ليرتفع إلى 6991 نقطة بفضل الدعاية الإيجابية التي أحاطت بالاتفاقات والاستقبال الدافئ الذي حظى به ترامب وسط حديث عن تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين مما دعا بعض المستثمرين للتفاؤل، وإن كانت الصفقات التى تم الإعلان عنها تتعلق بشركات سعودية مدرجة، والعديد منها سبق أن أُعلن عنه من قبل، أو لم يتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم وقد لا يفضي إلى مشاريع ملموسة.
وارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.9% ومن بين الصفقات التي أعلنت يوم السبت قالت جنرال إلكتريك إنها ستوفر التكنولوجيا لمعادن لخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الكفاءة.
وأبلت أسهم البتروكيماويات بلاء حسنا بعد ارتفاع أسعار النفط بقوة نهاية الأسبوع الماضي وزاد سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج بتروكيماويات 1.5% كما زاد سعر سهم شركة الخضري للإنشاءات 2.3%.
وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.5% ليصل إلى 6760 نقطة بينما صعد مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.3% ليسجل 3386 نقطة بقيادة شركة أرابتيك للبناء فى حين زاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة أقل بلغت 0.2% ليستقر عند 12975 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى هبط مؤشرها بحوالى 0.5% ليصل إلى 10051 نقطة وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.2% لينزل إلى 4570 نقطة.
وتراجع أيضا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.1% ليصل إلى 5408 نقطة بينما انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليستقر عند 1309 نقطة.
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