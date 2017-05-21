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اقتصاد وأسواق
الحكومة تتسلم 2.5 مليون طن قمح بقيمة 9 مليارات جنيه
الأحد 21 مايو 2017 05:54 م
القمح
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القمح
- اللجنة العليا تقر حوافز إضافية لاستخدام أجولة«الجوت» والتوريد للصوامع البعيدة
كتب- محمد مجدى والصاوى أحمد:
تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 2.5 مليون طن قمح من المزارعين فى مختلف المحافظات، منذ فتح باب التوريد فى منتصف أبريل الماضى وحتى مساء اليوم، فيما تم رفض 4 آلاف طن غير مطابقة للاشتراطات.
وقال مصدر بوزارة التموين لـ«المال»، إن جميع المستحقات المالية صُرفت للمزارعين الموردين لتلك الكميات، بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وذلك عبر 3 بنوك هى مصر، والأهلى، والتنمية والائتمان الزراعى.
وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لشراء نحو 4 ملايين طن مستهدفة من المزارعين خلال الموسم الحالى، الذى ينتهى فى شهر يوليو المقبل، بأسعار تتراوح بين 3663 و3795 جنيها للطن الواحد.
وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، لـ«المال»، أن موسم توريد القمح العام الحالى، يشهد تباطؤًا نسبيًا ومحدودًا فى العديد من المحافظات، أهمها الشرقية، والمنيا، والدقهلية، وكفر الشيخ، بنى سويف، وذلك بسبب اشتراط الحكومة توريد الأقماح فى شكائر «الجوت«الخيش».
وأرجع أيضا التباطؤ الى تشديدات ومخاوف من جانب لجان الاستلام الحكومية، لتفادى تكرار أزمة العام الماضى الخاصة بالتوريدات الوهمية، ما ينتج عنه التأخر فى الاستلام من المزارعين.
ولكن مدحت رمضان، المتحدث الإعلامى لوزارة التموين، نفى وجود أى تباطؤ فى عمليات صرف المستحقات أو التوريد فى المحافظات، وأن معدلات التوريد تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن التموين تستهدف الحصول على 4 ملايين طن خلال الموسم الحالى.
وقررت اللجنة العليا للقمح، برئاسة الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة حافز 15 جنيهًا لكل طن قمح يورد فى أجولة «جوت» الخيش، وذلك للشون المجهزة التى تتسلم القمح المحلى من الموردين، وحافز إضافى بقيمة 10 جنيهات عن كل طن يورد للصوامع البعيدة نسبياً عن مناطق الإنتاج، ويوجد بها فراغات تخزينية تزيد عن %50.
وكلفت اللجنة الجهات المسوقة بفتح نقاط تجميع جديدة للقمح لاستيعاب كل كميات القمح، وشددت اللجنة فى اجتماعها على ضرورة الإسراع فى نقل الأقماح من نقاط التجميع إلى صوامع التخزين التى امتلأت بالأقماح للتيسير على الموردين وإنهاء أى تكدس أو زحام أمام الشون، وشددت اللجنة على سرعة صرف قيمة الأقماح للموردين وفق دورة الصرف المقررة وعدم التأخير.
وتستهلك مصر نحو 19 مليون طن من القمح سنويًّا، منها 7 ملايين طن محلى، والباقى يتم استيراده من الخارج عبر القطاعين الخاص والعام.
وتستورد هيئة السلع التموينية، ما يقرب من 5 ملايين طن سنويا، وذلك لإنتاج الخبز المدعم لصالح حاملى البطاقات التموينية الذكية، البالغة 19 مليون بطاقة، ويستفيد منها 71 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
اقتصاد وأسواق
القمح
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