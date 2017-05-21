النقض تلغي حكما بحبس الروائي أحمد ناجي عامين

الكاتب أحمد ناجى

خالد بدر الدين



قررت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد إلغاء حكم بحبس الروائي أحمد ناجي عامين بتهمة خدش الحياء وأمرت بإعادة محاكمته بعد أن قبلت المحكمة طعنا تقدم به ناجي الذي قضى في السجن نحو عام قبل أن يُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.



وذكرت وكالة BBC أن قضية ناجي - الذي عمل صحفيا بجريدة أخبار الأدب المملوكة للدولة - أثارت جدلا حول حرية الصحافة في مصر، عندما أثار الحكم الأولي ضده والصادر في فبراير عام 2016 حملة انتقادات واسعة، ووجه 120 من الفنانين والصحفيين الدوليين حينها نداءات لتبرئة ساحته.



وكانت محكمة النقض ذاتها قد قضت بوقف تنفيذ الحكم ضد ناجي في القضية نفسها ديسمبر الماضي، وكان ناجي قد أدين بتهمة خدش الحياء إثر نشر فصل من روايته بعنوان "استخدام الحياة" في جريدة أخبار الأدب وقضت المحكمة بسجنه عامين.



وبعد أن نشر ناجي روايته تقدم قارئ بشكوى من احتواء هذا الفصل على "خدش للحياء العام بما حواه من جنس وتعاطٍ للمخدرات".



وفي يناير الماضي قضت محكمة أخرى ببراءة ناجي، وذلك في أولى درجات التقاضي بحسب النظام المصري، لكن النيابة العامة استأنفت ضد الحكم، لتحكم محكمة الاستئناف، وهي ثاني درجات التقاضي، بحبسه عامين.