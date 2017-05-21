EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.97
البنك المركزى المصرى
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4670.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
النقض تلغي حكما بحبس الروائي أحمد ناجي عامين
الأحد 21 مايو 2017 05:50 م
الكاتب أحمد ناجى
أخر الأخبار
الكاتب أحمد ناجى
خالد بدر الدين
قررت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد إلغاء حكم بحبس الروائي أحمد ناجي عامين بتهمة خدش الحياء وأمرت بإعادة محاكمته بعد أن قبلت المحكمة طعنا تقدم به ناجي الذي قضى في السجن نحو عام قبل أن يُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.
وذكرت وكالة BBC أن قضية ناجي - الذي عمل صحفيا بجريدة أخبار الأدب المملوكة للدولة - أثارت جدلا حول حرية الصحافة في مصر، عندما أثار الحكم الأولي ضده والصادر في فبراير عام 2016 حملة انتقادات واسعة، ووجه 120 من الفنانين والصحفيين الدوليين حينها نداءات لتبرئة ساحته.
وكانت محكمة النقض ذاتها قد قضت بوقف تنفيذ الحكم ضد ناجي في القضية نفسها ديسمبر الماضي، وكان ناجي قد أدين بتهمة خدش الحياء إثر نشر فصل من روايته بعنوان "استخدام الحياة" في جريدة أخبار الأدب وقضت المحكمة بسجنه عامين.
وبعد أن نشر ناجي روايته تقدم قارئ بشكوى من احتواء هذا الفصل على "خدش للحياء العام بما حواه من جنس وتعاطٍ للمخدرات".
وفي يناير الماضي قضت محكمة أخرى ببراءة ناجي، وذلك في أولى درجات التقاضي بحسب النظام المصري، لكن النيابة العامة استأنفت ضد الحكم، لتحكم محكمة الاستئناف، وهي ثاني درجات التقاضي، بحبسه عامين.
ثقافة وفنون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا