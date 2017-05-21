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الآثار تعلن عن إقامة مراسم لاستقبال السرير الجنائزي للملك توت
الأحد 21 مايو 2017 05:32 م
مقبرة وكنوز توت عنخ آمون
أخر الأخبار
مقبرة وكنوز توت عنخ آمون
دعاء محمود
أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أنها ستقيم يوم الثلاثاء المقبل مراسم استقبال السرير الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون وعجلته الحربية بمركز ترميم المتحف المصري الكبير بميدان الرماية.
وأضاف في بيان صحفي أن السرير والعجلة معروضتان بالمتحف المصري بالتحرير منذ اكتشافهما داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بحضور طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير.
وكان فريق عمل مصري ياباني برئاسة عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف الكبير ود. حسين كمال مدير عام الشئون الفنية، قد قاموا بأعمال الترميم الأولي للسرير الجنائزي والعجلة الحربية وتغليفهما بالمتحف المصري بالتحرير.
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