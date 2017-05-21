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اتصالات وتكنولوجيا
بروتوكول تعاون بين البريد وصندوق تمويل المشروعات التعليمية
الأحد 21 مايو 2017 05:30 م
وزيرا التعليم ولصحة.
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وزيرا التعليم ولصحة.
المال - خاص
وقع عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد اليوم بروتوكول تعاون، مع الدكتور محمد عمر، رئيس صندوق تمويل المشروعات التعليمية، يتيح للهيئة رد المبالغ المستحقة لطلاب التعليم الثانوى العام والفنى المدفوعة مسبقا نظير التظلمات من درجات المواد الدراسية من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، التقى اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.
وأكد القاضى فى بيان صحفى أن التكنولوجيا قادرة على تطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية، وأوضح ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم من خلال دمج التكنولوجيا في نشر ثقافة التعلم الذكي والمشاركة في تطوير المنظومة فنياً وتكنولوجياً بما يحقق الأهداف المنشودة من تخريج أجيال من الطلاب المبدعين الفاعلين في مجتمعاتهم.
ولفت شوقى إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية في إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيداً بالتعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات والتي من ضمنها تطوير المحتوى التفاعلي، وتوفير التدريب لرفع كفاءة المعلمين والإداريين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات دمج ذوي الإعاقة.
وناقش الوزيران رؤية التحول التكنولوجي في مراحل التعليم المختلفة وخاصة مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتوصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس؛ وتم بحث سُبُل تنمية الطلب المحلي من محتوى رقمي وأنظمة معلومات وتطبيقات وبنية تكنولوجية أساسية توفرها شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية لتحقيق هذه الرؤية.
وفي هذا الإطار اتفق الوزيران على تكوين لجنة مشتركة لإعداد استراتيجية تعاون طويلة الأجل لتصبح العملية التعليمية أكثر فاعلية ومؤثرة في نتائجها مجتمعياً واقتصاديا.
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