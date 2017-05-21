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اقتصاد وأسواق
انتهاء أزمة أصحاب المحال وورش الرخام بميدان السيدة عائشة
الأحد 21 مايو 2017 05:15 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
ياسمين فواز
أكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، انتهاء أزمة أصحاب المحال وورش الرخام الخاصة بمنطقة ميدان وكوبري السيدة عائشة، والتي كان من المقرر نقلها إلى منطقة شق الثعبان وفقا لخطة تطوير ميدان السيدة عائشة.
وأوضح ماهر في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه اتفق مع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على إلغاء قرار نقل الورش من أماكنها مؤكدا أن بقاء الورش في أماكنها مع وجود بعض الالتزامات على أصحاب ورش الرخام ومحال قطع الغيار.
وأضاف أن الالتزامات المطلوبة من أصحاب الورش هي عمل تطوير الوجهات الأمامية والخليفة والرصيف الأمامي والخلفي، وعدم ترك أي خامات أو رخام أو ناتج كسر الرخام خارج الورش والمحال.
وتقدم "ماهر" بالشكر لكل من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد والدكتورة جيهان عبد الرحمن نائبة المحافظ للمنكقة الجنوبية على سرعة استجابتهم لحل مشاكل أصحاب الورش والمحال بميدان السيدة عائشة.
اقتصاد وأسواق
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