وزيرة التخطيط: ميكنة مكاتب الصحة بـ40 مليون جنيه

هالة السعيد 1



المال – خاص





كرمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فريق التنمية الادارية بمناسبة الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4500 مكتب صحة بالتعاون بين التخطيط ووزارة الصحة، بتكلفة 40 مليون جنيه.



المشروع سيسهم في تطوير التعداد السكاني لمصر مستقبلا بشكل صحيح، ومعرفة أسباب الوفيات في مصر ونسبها وتوزيعها الجغرافي، وكذلك معرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية بالإضافة إلى القضاء على ازدواجية البيانات.



وأفادت السعيد أن نظام تسجيل المواليد والوفيات يستقبل في المتوسط 10 آلاف مستخدم لحظيا، بمتوسط تسجيل سنوي 3 ملايين بيان، حيث تم ربط مكاتب الصحة بقاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع حالات الميلاد والوفاة لحظيا، مما يساعد في استخدام البيانات الصحيحة فى التخطيط ورسم السياسات الصحية من خلال ربط المشروع بجميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة المؤشرات وتفاصيل أداء المستوى الأدنى في الوقت الحقيقي.



وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي في إطار اتفاقية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والسكان تهدف إلي إعادة هندسة وميكنة دورات العمل بالاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية من خلال وسائط جديدة، وكذلك المساهمة في تكوين كوادر قادرة علي التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطور، بالإضافة إلي توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.

كما تشمل الاتفاقية تنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة العليا والعاملين بالإدارات الوسطى على برامج التطوير الإداري والسلوكي وبرامج تطوير إدارة الموارد البشرية، وتطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببيانات المواليد والوفيات.



كما تشمل الاتفاقية ميكنة تسجيل وإصدار تراخيص المستحضرات الصيدلية، وميكنة أنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، وميكنة خدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية، وميكنة الملف الإلكتروني الطبي للحجاج، وميكنة المعامل المركزية للتحاليل، وميكنة الملف الطبي للمرضي المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وميكنة خدمات إدارة التراخيص الطبية، وإصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وبناء أنظمة دعم اتخاذ القرار ولوحات المؤشرات، هذا بالإضافة إلي المشروعات التي تستجد خلال مدة تنفيذ الاتفاقية.



المشروع يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لبناء المنظومة القومية لتبادل البيانات تديرها الوزارة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات العامة وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.