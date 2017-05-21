التخطيط: إتاحة الخدمات الحكومية بجودة عالية خلال 3 أشهر

هالة السعيد - التخطيط

المال - خاص



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تنفذ العديد من الإجراءات، من أجل ضمان وصول الخدمات مباشرة للمواطنين سواء في مجال التعليم أو الخدمات الصحية أو غيرها من الخدمات المختلفة التي تهم المواطنين، وتوفير كل وسائل الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر استحقاقًا.



وأضافت السعيد، خلال لقائها ووفد البنك الدولي، الذي ناقش خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمس، أنه تم تحديد مجموعة من الخدمات التي سيتم تيسير تقديمها بكفاءة للمواطنين بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.



وأكدت الوزيرة على محورية تطوير مشروعات الحكومة الإلكترونية، وتقليل الفاقد في الموارد الموجهة للدعم، وأهمية ربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن حسن استفادة كل عناصر النظام المعلوماتي.



في سياق أخر، أعربت الوزيرة في لقاءها مع اللجنة الاقتصادية الخاصة بإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عن استعداد مصر للتعاون مع الأشقاء الأفارقة لدعم مجالات محددة تدعم جهود الدولة الإفريقية، مثل التخطيط والتصنيع وحسن استخدام الموارد الطبيعية وتطوير سبل استخدام الإحصاءات المختلفة، التي من شأنها دعم عملية صنع القرار.



وأكدت الوزيرة على اهتمام مصر بالتعاون في كافة الموضوعات المتعلقة بإفريقيا، التى تمثل أولوية بالنسبة للوزارة مثل عمليات المتابعة والتقييم لمشروعات الدولة المختلفة، وتطوير قواعد البيانات علي المستوي الوطني، وإدارة السياسات الاقتصادية العامة ونسق قياس أداء الاقتصاد الوطني، والعمل علي تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة للدول الإفريقية.