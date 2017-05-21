أبو قير للأسمدة تتجه للتوسع بمنطقة قناة السويس

شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

السيد فؤاد



قرر مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، الاتجاه إلى إنشاء مشروعات جديدة بمحور تنمية قناة السويس. خاصة بعد نفاذ محفظة أراضى الشركة بمنطقة الطابية بالإسكندرية.



وأوضح الكيميائى سعد أبو المعاطى، رئيس الشركة والعضو المنتدب، أن «أبو قير» سيكون لديها دور كبير فى خطة الحكومة لاستصلاح الأراضى، وأشار إلى أن التواجد بمنطقة محور قناة السويس يضمن للشركة التوسع بمختلف أنحاء الجمهورية.



ولفت إلى أن سماح مجلس الوزراء للشركة بتصدير 45 % من إنتاجها، بعد أن كان مخصصا لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فإنها ستكون مهيأة للتصدير من منطقة محور قناة السويس، موضحا أن إنتاجها يصدر حاليا الشركة إلى قرابة 16 دولة، تشمل دول أوروبية، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أن التصدير يوفر عملة صعبة للبلاد تزيد عن 150 مليون دولار سنويا، وذكر أن الشركة حققت طفرة كبيرة فى أرباحها خلال الـ9 أشهر الماضية، فقد وصلت إلى 1.77 مليار جنيه، مقارنة بـ775 مليون جنيه فى نفس الفترة المثيلة من العام الماضى 2016.



وبلغت الإيرادات 5.2 مليار جنيه بزيادة 149 % عن المخطط، و74 % عن الفترة المثيلة من العام الماضى، وبلغ الربح قبل الضرائب 2.25 مليار جنيه، بزيادة 193 % عن المخطط و133 % عن الفترة المثيلة.