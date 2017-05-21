مصر للطيران تعدل خطة أسطولها للمرة الثالثة

صفوت مسلم رئيس مصر للطيران

❐ صفوت مسلم: زيادة %5 فى أعداد الركاب والإيرادات خلال أبريل.. والأرباح تأتى من العرب

❐ «الخطوط السعودية» وراء انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة %20

❐ زيادة مرتقبة فى أسعار عمرة رمضان والحج نتيجة ارتفاع التكاليف



دعاء محمود



قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركته عدلت خططها لزيادة حجم الأسطول للمرة الثالثة إلى 97 طائرة بحلول عام 2021 بدلاً من 84 طائرة، على أن يكون %50 منها بنظام التملك، و%50 بالإيجار.



وأضاف مسلم، أنه سيتم الإعلان عن طرح مناقصة لشراء طائرات جديدة فى شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر شراء أكثر من 30 طائرة بنظم تمويل مختلفة.



وكانت الخطة الأولية للشركة تستهدف الوصول إلى 105 طائرة، ثم عدلت إلى 93 طائرة ثم تم تخفيضها إلى 84 طائرة، بعد ارتفاع سعر الدولار، بينما يبلغ عدد الطائرات التى تشغلها الشركة حاليا 65 طائرة.



وأكد رئيس «مصر للطيران» أن زيادة حجم الأسطول جاء وفقًا لتوصيات شركة سيبر العالمية التى استعانت بها الشركة لإجراء عمليات إعادة الهيكلة لوضع حلول للمشاكل المالية التى تعانيها الشركة، منذ 25 يناير 2011.



وتحملت الشركة خسائر قيمتها 4 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.



وأشار مسلم إلى أن شركته أخرجت بالفعل 11 طائرة من الأسطول بواقع 7 طائرات من طراز الإيرباص A320-200، و4 طائرات من طراز البوينج B737-500 وذلك خلال العام الماضى ضمن خطة إعادة الهيكلة واستبدالها بطائرات أحدث.



وفى سياق آخر لفت مسلم إلى اعتزامه افتتاح نقطتين طيران فى دول أجنبية خلال العام المقبل مع التواجد وزيادة الترددات إلى الوجهات ذات الربحية فى عدد من الأسواق فى أوروبا، وأمريكا الشمالية وآسيا.



وكان رئيس الشركة قال فى حوار سابق لـ«المال»، إن هناك نية لفتح 3 خطوط جديدة إلى واشنطن بالولايات المتحدة، وشنجهاى بالصين، ووارسو فى بولندا، وذلك ضمن الخطة المستقبلية.



وذكر مسلم أن هناك تحسن فى الحركة الجوية وحجم الإيرادات خلال شهر أبريل الماضى بنحو %5 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لآفتًا إلى أن الخطوط التى تحقق أرباحًا جيدة للشركة حاليًّا هى الدول العربية.



وتابع أن مصر للطيران تستهدف الدول العربية وإيطاليا وفرنسا ومدريد عند زيادة عدد رحلاتها خلال الموسم الصيفى، وذلك لأن تلك الأسواق تحقق ربحية وأعلى معدلات فى حركة الركاب.



ونوه عن استهداف الشركة القابضة وشركاتها التابعة تحقيق أرباح خلال العام المقبل فى ظل استقرار الأوضاع ودخول طائرات جديدة فى الخدمة، مشيرًا إلى أن تشغيل 6 طائرات جدد يعنى إتاحة 1000 مقعد وهو الأمر الذى يزيد من حجم الإيرادات وتشغيل الشركات بشكل أكبر كالصيانة والخدمات الأرضية.



وأكد مسلم أن الشركة تمكنت حتى الآن من نقل ما يقرب من 150 ألف راكب، خلال موسم العمرة مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا فى الأعداد خلال الموسم الحالى بنحو %20 مقارنة بالعام الماضى مرجعًا ذلك لعدة أسباب، منها أن شركة الخطوط الجوية السعودية اقتنصت من نصيب مصر للطيران بسبب زيادة السعة المقعدية للأولى.



وعن أسعار الطيران للشركة فى عمرة رمضان والحج لهذا العام، أكد أنها لم تحدد بعد، ولكن الأسعار سوف ترتفع مقارنة بالعام الماضى نظرًا لارتفاع التكاليف، وسداد الضرائب بالدولار.