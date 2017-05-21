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استثمار
لجنة تضم لبني هلال ومعيط وخالد سري لإعادة هيكلة بنك الاستثمار
الأحد 21 مايو 2017 01:35 م
لبنى هلال
أخر الأخبار
لبنى هلال
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن لجنة استشارية برئاستها لدراسة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر إطلاق ميكنة المواليد والوفيات علي مستوي الجمهورية، أن اللجنة تضم لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي محمد معيط نائب وزير المالية وخالد سري صيام الخبير القانوني.
استثمار
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