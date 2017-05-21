لجنة تضم لبني هلال ومعيط وخالد سري لإعادة هيكلة بنك الاستثمار

لبنى هلال



أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن لجنة استشارية برئاستها لدراسة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.



وأوضحت الوزيرة في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر إطلاق ميكنة المواليد والوفيات علي مستوي الجمهورية، أن اللجنة تضم لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي محمد معيط نائب وزير المالية وخالد سري صيام الخبير القانوني.

