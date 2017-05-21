لجنة البحرى تدرس شروط التأمين على البضائع المجمدة والطازجة

النقل البحرى

الشاذلى جمعة



تدرس لجنة التأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين شروط التأمين على البضائع المجمدة والطازجة.



وكشف طارق قدرى، مدير عام التأمين البحرى بشركة "قناة السويس للتأمين" وعضو اللجنة، أن اللجنة تقوم بترجمة الشروط الخاصة بمكتتبى التأمين بـ "اللويدز" بلندن، بهدف استفادة الشركات المصرية منها عند التأمين على البضائع المصدرة من الخضر والفاكهة سواء الطازجة أو المجمدة.



وأضاف أنه تلاحظ زيادة فى حركة الصادرات مؤخرا بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، خاصة الفواكه و الخضراوات .



و أوضح أن المستوردين المصريين، خاصة الذين يستوردون اللحوم المجمدة بكميات كبيرة، سوف يحتاجون إلى تلك التغطيات ضد أخطار التلف بحيث يحصلون على تعويض من شركات التأمين فى حالة تحقق الخطر، بما يسمح لهم بمعاودة النشاط و استمراره و حماية الصناعة المحلية للمنتجات المصدرة .

و أشار إلى سعى اللجنة إلى إمداد الشركات بأحدث الشروط لتغطية البضائع فى الأسواق العالمية، خاصة شروط مجمع تأمين البضائع بلندن، إذ تعتبر وثائق "اللويدز" هى المرجع العالمى للتأمين البحرى .



و أكد أنه فور الانتهاء من تلك الشروط سوف ترسل للشركات للحصول على ملاحظاتها، و مقترحاتها ثم إرسالها إلى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين، لإقرارها لكى تستفيد منها السوق .