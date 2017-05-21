عاجل .. تنظيم الاتصالات يخطر المشغلين بإخلاء ترددات الجيل الرابع‎

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات



محمود جمال



علمت "المال" من مصادر مطلعة بشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية أن جهاز تنظيم الاتصالات أخطر "فودافون" و"أورنج" و"اتصالات" شفويا خلال اجتماعه الأخير مع ممثليهم الاسبوع الماضى، بأنه تم إخلاء ترددات الجيل الرابع للاتصالات من الجهات السيادية الشاغلة لها.



وقالت المصادر لـ"المال" إن مسئولى الجهاز أبلغوا ممثلى الشركات بضرورة إنهاء الاستعدادات الفنية لاستقبال الترددات التى سيتم تسليمها لهم تمهيدا لتشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بالسوق المحلية.



يذكر أن شركات الاتصالات الأربع "المصرية للاتصالات" و"فودافون" و"أورنج" و"اتصالات"، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضى والبالغة 10 مليارات جنيه و1.1 مليار دولار، وتنتظر استلام الترددات حتى هذه اللحظة.



وكان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات قد كشف فى تصريحات سابقة، أنه بموجب التراخيص الموقعة مع الشركات فى 2016 فإنه سيتم تسليم الترددات للشركات خلال 6 شهور من تاريخ توقيع آخر شركة على ترددات الجيل الرابع للاتصالات.