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اقتصاد وأسواق
مصدر: تحريك أسعار أدوية المناقصات نهاية الأسبوع
الأحد 21 مايو 2017 12:39 م
الأدوية
أخر الأخبار
الأدوية
أحمد صبرى
كشف مصدر بغرفة صناعة الدواء، أن وزارة الصحة ستبدأ تطبيق الأسعار الجديدة لأدوية المناقصات الحكومية نهاية الأسبوع الحالى.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة للمال، إن الوزارة تعد قوائم بالأدوية التى سيبدأ التطبيق بها، وتحديد فروق الأسعار لكل شركة لمعرفة فارق التكلفة الإجمالية لتمويلها من وزارة المالية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن زيادة أسعار 980 دواءً خاصًا بأدوية المناقصات والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأكد أن نسب الزيادة ستكون موحدة لجميع الشركات بحيث يكون متوسط الزيادة 50% للأدوية العادية و25% للأورام و75% للمحاليل.
اقتصاد وأسواق
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