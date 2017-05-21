ترامب بعد لقائه بالسيسى: سأزور مصر قريبًا

ملياردير أمريكي 1

خالد بدر الدين



قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، إنه يأمل بزيارة مصر، وذلك بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للسعودية.



وأضاف ترامب: "سأذهب إلى مصر، سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبًا"، مضيفًا: "إن السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة".



وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد سيحاول وسط عاصفة تتشكل في المجتمع الأمريكى إعادة ضبط العلاقات مع العالم الإسلامي بعد مهاجمة المسلمين مرارًا خلال حملته الانتخابية العام الماضي، ومحاولة منع كثيرين من السفر إلى الولايات المتحدة.



ويشمل خطاب ترامب بعد ظهر يوم الأحد حوالى الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي، و9:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية مناشدات للمسلمين لتوحيد صفوفهم للتصدي لخطر الإسلاميين المتشددين.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن فكرة ترامب الرئيسية في الخطاب ستكون الدعوة للوحدة والحديث عن حاجة المسلمين لمواجهة التطرف.



ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيستخدم عبارة "الإرهاب الإسلامي المتشدد" التي طالما استخدمها خلال حملته الانتخابية لوصف التهديد، وحتى وقت متأخر يوم السبت كان الخطاب يخضع للتعديلات وحذره بعض مستشاريه من استخدام تلك العبارة.



والسعودية هي المحطة الأولى في جولة ترامب الخارجية الأولى منذ أن تولى الرئاسة، وتستغرق تسعة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا.



وأثار ترامب غضب المسلمين خلال حملته لانتخابات الرئاسة بالدعوة إلى منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، وعرقلت المحاكم محاولاته المبكرة بعد أن تولى الرئاسة لمنع دخول الأشخاص من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.