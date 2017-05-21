القاضي: رخصة الجيل الرابع جاهزة للتسليم للشركات

خدمات الجيل الرابع "LTE"

خالد بدر الدين



أعلن ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن ترددات الجيل الرابع للمحمول جاهزة للتسليم إلى شركات الاتصالات.



وأضاف القاضي، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، اليوم الأحد: "مستعدون حاليًا لتسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول لأي شركة جاهزة.. ننتظر انتهاء الشركات من الاستعدادات الفنية لكي تتسلم الترددات".



كانت شركات المصرية للاتصالات، اتصالات مصر، أورنج، وفودافون، وقعوا في العام الماضى، اتفاقاً مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت الافتراضية في مصر على أن يتم دفع 50% من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50% بالدولار.



وباعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات، وجمع عملة صعبة لتدعيم مواردها.