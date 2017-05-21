الأرصاد: طقس اليوم معتدل على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 30

حالة الطقس



المال - خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على كل أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وحتى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.



كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، ويكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما تنتشر السحب المنخفضة، والتي قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على البحر الأحمر، مما يعرقل أعمال الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فترتفع الأمواج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية، مما يجعل حالة البحر الأحمر مضطربة إلى حد ما.



أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي:



المحافظة: العظمى، الصغرى



القاهرة: 30، 20

الأسكندرية: 27، 20

مطروح: 26، 19

بورسعيد: 27، 20

الإسماعيلية: 31، 17

الغردقة: 31، 22

شرم الشيخ: 30، 22

أسوان: 36، 24

الأقصر: 35، 21

سوهاج: 33، 18