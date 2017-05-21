EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على جميع الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 30
الأحد 21 مايو 2017 11:49 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على كل أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وحتى جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.
كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، ويكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما تنتشر السحب المنخفضة، والتي قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على البحر الأحمر، مما يعرقل أعمال الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فترتفع الأمواج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح سطحية شمالية غربية، مما يجعل حالة البحر الأحمر مضطربة إلى حد ما.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالتالي:
المحافظة: العظمى، الصغرى
القاهرة: 30، 20
الأسكندرية: 27، 20
مطروح: 26، 19
بورسعيد: 27، 20
الإسماعيلية: 31، 17
الغردقة: 31، 22
شرم الشيخ: 30، 22
أسوان: 36، 24
الأقصر: 35، 21
سوهاج: 33، 18
لايف
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا